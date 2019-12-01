林書豪、易建聯兩名前NBA球員1日在北京正面對決，豪哥雖拿26分、10籃板及3助攻，更投進本季新高4顆三分球，可惜易建聯技高一籌，貢獻16分、13籃板，搭配布魯克斯27分，帶領廣東宏遠93比78拿下8連勝，也讓北京吞下本季主場首敗。

先前維持主場不敗之身的北京首鋼，1日面臨聯盟龍頭廣東宏遠的嚴苛考驗，廣東開賽沒多久就打出一波13比2猛攻，打完首節，廣東取得29比17領先，林書豪僅靠罰球得到5分，另有2籃板、1助攻，反觀易建聯首節4分、4籃板。

北京趁著易建聯不在場上，第2節打出12比4反擊，廣東隨即換上易建聯，他一上場就投進三分球，不過林書豪接連投進3顆三分球回應，上半場結束，北京反以50比48超前，豪哥上半場投8中5，含三分球3投全進，獨拿19分。

下半場開打，林書豪又投進三分球，帶領北京打出9比0，也把領先差距擴大到9分，可惜廣東隨即靠著易建聯籃下單打，還以一波18比3反撲，轉眼搶回領先優勢，前3節結束，廣東70比64領先，林書豪進帳26分，易建聯14分。

北京總教練雅尼斯一開始雖用漢米爾頓先打，進攻卻始終無法打開，趕緊換上林書豪，仍然沒有任何起色，反讓廣東趁亂拉開領先到兩位數以上，北京也逐漸無心戀戰，拱手把主場勝利讓給廣東，豪哥末節完全遭到封鎖，得分掛零。

(中時 )