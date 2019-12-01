美國民主黨總統候選人拜登11月30日在愛荷華州舉行的一場造勢集會上，竟然頑皮地咬住妻子吉爾的手指，妻子大方地接受這一咬，在場支持者莫不被這老男賣萌的表情逗笑了。而他的IG與推特，也因為這張萌照，衝高了流量與迴響。

Joe Biden munches wife Jill's finger at Iowa campaign stop https://t.co/5bvb3iXS6t pic.twitter.com/w4waY8GykM — New York Post (@nypost) December 1, 2019

當天吉爾站在講台前介紹丈夫出場後，不時張開手臂表明觀點，拜登起初躲開她的手，但妻子的手仍不停在他面前晃動，他頑皮地啃咬了她的指尖。

現場觀眾與採訪媒體迅速在社群網站上分享了這張照片，引發不小迴響，很多人想知道拜登到底在想什麼。

拜登此舉也被網友惡搞，對手川普的手指也被拜登啃咬。

這次拜登的「不說胡話」﹙ No Malarkey tour﹚競選之旅來到愛荷華州，意在提升他在愛荷華州日漸下降的支持率。民調顯示，他在愛荷華州的支持率落後於佛蒙特州參議員桑德斯、麻薩諸塞州參議員華倫。不知這一咬也沒有助他的人氣回升，不過倒是有網友吐槽：「我還沒吃早飯，看了這照片，心想還是算了吧。」

(中時 )