中國創新投資公司主席向心是不是共諜？很難說，如果是，案也不好破。目前看來，大選前已不可能放向心夫婦，放了，蔡政府等於自打嘴巴，至於能不能長期境管，就看檢調能否找到明確的違法事證。

向心的活動重心在香港，美國中情局(CIA)在香港部署重兵，如果向心真是間諜，必是大咖，美國一定有情資。澳洲手上的王立強，根本是假貨，蔡政府很難從澳洲那裡得到什麼情資，和美國交換向心在香港的情資，恐怕才是正事。大陸在香港反送中期間，曾公布美在香港情報官員的個資，包括家人都曝光，這違反間諜遊戲規則，美方一定會想討回來，如果向心真是間諜，美方情資會是關鍵。

外界不知的是，我軍方在2011年辦的共諜、前陸軍少將羅賢哲，是潛伏我軍中階級最高的共諜，關於羅的情資就是美方提供。

事實上，在我軍中保防體系，有許多辦共諜案的高手，破獲過多起大案。其中，陸軍政戰副主任趙代川便是個中好手，所以他雖因案拔職，但後來仍起用他，先調國安局，再回陸軍，看中的就是趙的辦共諜經驗。以馬政府辦的第一個陸諜鎮小江案為例，當初調查超過6年，曾被接觸的現役官兵資料全都掌握，但因沒有主動發展組織，後來都無罪，破獲一個諜報案極不容易。

向心為大陸人士，有個風吹草動，我方要對他境管不難。目前看來，蔡政府手上還沒有向心的違法事證，所以先申請境管。問題是，要查出並不容易，向心又是境外人士，國內要查境外非常難，就算有錢從國外、大陸匯進來，也不會透過正常管道。

向心遭境管，情治單位一定是24小時盯住他，形同軟禁，至於蔡政府會不會長期境管向心，恐怕得看選後。此案自澳洲啟動，可看出西方情治單位介入很深，美國態度也值得觀察。

大陸以前也軟禁過我前國安局主計長潘希賢，他退休去大陸，沒做情報，只因曾在國安局任職，以及經手國安秘帳，被留在大陸多年才放回；此外，最近屏東縣鄉政顧問李孟居在深圳拍攝解放軍，被扣留到現在，亦是一例。總之，向心案迄今仍是謎，情治圈皆謹慎看待。

(中時 )