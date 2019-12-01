台南市長黃偉哲獻花致意。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

台南耶誕不只有耶誕樹，還有美聲天籟，你還不來嗎？2020台南不同以往安排跨年演唱會活動方式，今年耶誕跨年系列活動形塑專屬台南的特色，1日由享譽國際的荷蘭美聲歌手馬丁．賀肯斯（Martin Hurkens），與文元國小、復興國小合唱團於南紡購物中心演出，揭開為期1個月的耶誕跨年系列活動拉開序幕。馬丁一開口，現場民眾聽得如癡如醉，市長黃偉哲市長也到場聆賞並獻花。

黃偉哲表示，很榮幸邀請到享譽國際的荷蘭美聲歌手Martin Hurkens，揭開2020台南耶誕跨年序幕。馬丁的歌曲撫慰人心，帶給人們正能量，他的人生故事是一部激勵人心的故事，深切期待馬丁在耶誕跨年的溫馨表演，能為台南不同角落的好朋友，帶來滿滿的溫暖與幸福感。

耶誕跨年活動兼顧區域平衡目的，推出嶄新跨年系列節目，12月1日起以帶狀方式，在每個周末、不同場地舉辦，提前打造耶誕節及跨年的歡樂氛圍。

新聞處指出，Martin Hurkens被喻為荷蘭最溫暖的聲音，家喻戶曉「You Raise Me Up」更在Youtube創下2700多萬次點閱率，此次受邀參與耶誕跨年活動，馬丁不但演唱其代表作、翻唱鄧麗君名曲《月亮代表我的心》，更與105位文元、復興二所國小的合唱團小朋友合作演出「Have a Merry One」，晚間也參加美術館2館前的耶誕點燈，12月7日下午4點半加碼在新營文化中心演藝廳演出，緊接著下午6點於新營文化中心前廣場擔任點燈嘉賓。

12月14日佳里蕭壟文化園區將由知名兒童劇團「如果兒童劇團」參與「耶誕市集親子音樂劇場」演出，歡迎大小朋手攜手前往。2020跨年主場重頭戲將回到永華市政中心西側廣場，為避開各縣市跨年晚會演唱卡司「大車拚」與上班日考量，跨年演唱會提前在12月21日晚間7點及12月28日晚間7點兩天舉行，2場演出陣容精彩可期，不但有台灣實力歌手與人氣偶像，還有遠道而來的韓國天團，歡迎全世界粉絲前來台南享受跨年熱鬧氣氛。

(中時 )