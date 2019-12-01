高雄市議員陳致中控告國民黨總統候選人韓國瑜外患罪全案昨簽結，檢方直接寫明「大陸方面對台政策要如何論述，並不會妨礙台灣主權」，等於司法公開認證民進黨賣了一整年的「芒果乾」(亡國感)都是假貨。

大陸國家主席習近平在今年元月2日發表「告台灣同胞書40周年對台談話」，表示要探索「兩制」的台灣方案後，便被民進黨大肆操作，把「九二共識」直接與「一國兩制」畫上等號，藉此販賣「芒果乾」來刺激選情。

但事實上，兩岸對九二共識的含義本就不同，各自表述「一個中國」的原則才是九二共識的核心，因此不論大陸怎麼定義「一個中國」，我方才會一直堅持「各表」，一國兩制現階段不存在，這是民進黨硬扣上的帽子，方便他們在選戰時操作。

高雄高分檢就像揭穿國王新衣的孩子，在判決書中清楚寫明「九二共識」的精神，也就是不管對岸如何表述對台政策，都不會妨礙台灣主權，重點向來都在我們自己的領導人與中華民國的民主機制如何決定國家定位。

民進黨為了方便操作恐懼感，硬是把台灣塞進「一國兩制」的框架下，而韓國瑜從來不曾接受一國兩制，也已公開表明拒絕一國兩制，但民進黨還是硬給他扣帽子，而綠營拿出來的唯一證據，就是韓國瑜進過中聯辦，但也提不出更明確賣台證據，民進黨為何不看看自己有多少人進去過，駐日代表謝長廷就進去過，他賣台了嗎？

大陸對台統戰目的很明確，但兩岸仍有可溝通、好好相處的機會，但現在盤據在台灣上空的亡國感氣氛，都是民進黨一手打造，其目的只為了勝選，如果選贏了，就會開始滅火，尋求兩岸交流，直到下個選舉再發作一次，周而復始。

君不見，習近平說要尋求「兩制」的台灣方案，國內是誰急著定義九二共識就是一國兩制？是誰甘願放棄「各表」空間？附和最積極的不就是民進黨？最近又是誰急著消費澳洲共諜案，還派出側翼到處造謠生事？

這個手法其實就是典型的詐騙集團慣用招數，製造威脅、營造恐懼、騙取利益，就像詐騙集團打電話說你兒子被綁架了，叫你快點匯款一樣。人民應該看清民進黨的騙術，2020就是要讓他們下架，不再受騙。

(中時 )