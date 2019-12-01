疑涉王立強共諜案，遭檢調限制出境的中國創新投資公司主席向心，今日被前國防部心戰處參謀官黃澎孝在臉書發文披露，指他是中共元帥葉劍英的外孫，母親葉向真是文革闖將，父親則是鋼琴家。

但此消息被葉劍英孫女葉靜子指稱是謠言。葉靜子今日晚間6時許，在微博上以「又來一個不認識的假親戚」為題發文，稍晚再度發文表示「再次澄清一下，今天寶島上的新聞，所提到的向心和龔青二位與我素未謀面，更加不是親戚，特此聲明」。

(中時 )