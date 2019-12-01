葉劍英孫女發文否認與向心為親戚關係 22:122019/12/01 中時 蔡宗霖 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 涉入王立強共諜案的中國創新投資公司主席向心。（中時資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 疑涉王立強共諜案，遭檢調限制出境的中國創新投資公司主席向心，今日被前國防部心戰處參謀官黃澎孝在臉書發文披露，指他是中共元帥葉劍英的外孫，母親葉向真是文革闖將，父親則是鋼琴家。 但此消息被葉劍英孫女葉靜子指稱是謠言。葉靜子今日晚間6時許，在微博上以「又來一個不認識的假親戚」為題發文，稍晚再度發文表示「再次澄清一下，今天寶島上的新聞，所提到的向心和龔青二位與我素未謀面，更加不是親戚，特此聲明」。 (中時 ) #向心 #葉劍英 也許您會感興趣 推薦閱讀 向心案諜戰 打破兩岸潛規則 04:102019/11/27 政治要聞 向心鍾愛房產 龔青喜醫美按摩 04:102019/11/27 政治要聞 環時：被扣押的向心到底是誰？ 03:412019/11/28 兩岸 環時：被民進黨當局扣押的向心到底是誰？ 09:402019/11/28 兩岸 檢調追共諜 擬傳喚向心夫婦豪宅人頭釐清金流 12:002019/11/28 社會 環時獨家起底 向心不識王立強 04:092019/11/29 話題觀察 捲入共諜案 向心夫婦遭爆觸角早伸進台灣 00:012019/11/30 財經 新聞透視》淪選舉工具 共諜案讓司法蒙汙點 01:032019/12/01 政治要聞 王立強共諜案》前心戰參謀官從長相推論 向心是中共元帥外孫 13:492019/12/01 政治 快評》大選前不可能放向心 21:512019/12/01 政治 兩岸熱門新聞 葉劍英孫女發文否認與向心為親戚關係 - 兩岸 香港選後首週末 再爆發警民衝突 - 兩岸 新疆庫車峽谷首次發現「飛天」浮雕壁畫 - 兩岸 - 旺報 還原台灣──祖國士兵挑著鍋碗棉被登島（二十） - 兩岸史話 - 言論 胡春華：畜牧業作為農業結構調整優先 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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