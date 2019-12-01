生病別靠偏方！婦產科醫生李偉浩分享了一個病例，一名阿嬤僅因為下體癢、痛而掛急診，這讓他一開始無法理解，沒想到詢問之下，竟是阿嬤擅自使用牙膏抹下體，讓她痛到哀哀叫，最終幸虧在醫師的幫助解決問題。

李偉浩在節目《醫師好辣》表示，看診時常會遇到老人家有奇怪邏輯，他透露，有一次遇到一名阿嬤因為下體出現癢、痛的症狀來掛急診，幫阿嬤內診一看後發現，對方下體紅了一大片，和一般的私密處感染不同。

接著，這名阿嬤表示，自己之前因為下體反覆感染，但用了醫師開的藥膏跟塞劑都沒有用，想說可以用牙膏來殺菌，因此把底下塗滿牙膏，不料，塗完兩分鐘後覺得又刺又痛，只好趕快用水沖，結果越沖越痛，趕緊跑去急診。

醫師提醒，老人家別誤信偏方，應該遵循常規治療。（摘自YT《醫師好辣》）

但醫師也只能用清水幫阿嬤沖掉牙膏，對方邊沖邊喊痛，就這樣折騰了半小時，最後再幫她擦上痱子膏。李偉浩強調，老人家有很多異想天開的想法，奉勸大家還是要用正規的醫療來醫治。

(中時電子報)