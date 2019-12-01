為期2天的第2屆金門校園棒球推廣，今（1 ）日在於金門縣棒壘球場落幕，統一獅隊總教練林岳平帶領著子弟兵林祐樂、蘇智傑、施子謙，將實戰經驗分享給金門的大小球員們，也讓這些球員更加熱愛棒球。

今日主要是訓練金門農工、金門大學的球員，而讓球員們最有感的就是投手訓練，透過球員的現場指導，讓投手群明顯感到進步，球速也好像立即提升至少10公里。施子謙大讚這群球員資質很不錯，好好訓練一定會有不錯的成績。

年度金手套獎得主蘇智傑則教導球員外野接球技巧與反應力接球的項目，讓金門球員透過不一樣的教學內容，強化自我提升的能力。

總教練林岳平表示，這項活動固定每年1次，當然學習內容勢必有限，但快樂打棒球、享受棒球給予的熱情才是最重要的，這樣才能對棒球一直保持熱誠。而他也鼓勵大小球員們，聽從教練的指導並且努力用心去做，總有一天會看到金門球隊拿冠軍。

此外，趁著活動空檔之餘，獅隊球員也利用時間前往翟山坑道、莒光樓等熱門景點參觀，體驗特有的金門戰地風情，更加了解金門獨特的歷史文化與風俗民情。

(中時 )