小甜甜加入華視《守著陽光守著你》，演出李千那的後媽、卜學亮的第二春，初登場就是看起來相當有架式在煮咖啡。總是超齡演出的她表示習慣了，但拿到角色時相當錯愕，笑說：「我原本以為我是跟是元介演一對，結果居然是跟亮哥，差太多了吧！」雖然有點失望不是跟是元介配對，但她也很興奮能跟從小的偶像一起演戲。

小甜甜在《守著陽光守著你》配對卜學亮，演李千那後媽。（華視提供）

飾演咖啡小農的她，平時最喜歡揪姊妹淘去咖啡廳，對咖啡成癮，也相當講究，演出角色前也特別跟咖啡師學習如何煮咖啡，才能演得稱職！小甜甜慶幸這次不再是演女丑，而是漂亮、時尚的角色形象，讓她相當欣慰。

小甜甜也透露拍攝期間跟演員比賽唱經典歌曲〈子曰〉，然後要原主唱人卜學亮評分，這次劇中與跟自己相差20歲的卜學亮大談「父女戀」，35歲的她現實中則難以接受與比自己大20歲的男人交往，她笑說，會擔心如果要邀請另一半一起坐雲霄飛車會不能一起玩，一起生孩子的話會「體力不行」，擔心另一半無法陪小孩打籃球一起長大

在《守著陽光守著你》戲中讓小甜甜印象最深刻的演出，是她與卜學亮、李千那一同至逝去的媽媽姚黛瑋的墳上香，對著姚黛瑋的照片道謝並承諾會好好代替她照顧卜學亮及繼女李千那，那場戲非常感傷，卜學亮為了讓情緒更豐富還喝了酒才上戲，小甜甜表示這是她從沒經歷過的，醞釀了許久情緒也問了許多資深演員也跟導演討論該如何揣摩這麼深刻的感情戲，下戲後遲遲無法收回情緒，她開心表示達成了一個新的里程碑。

(中時 )