針對時代力量立委黃國昌連日來緊咬國民黨總統參選人韓國瑜砂石案，對此，韓國瑜今天中午原本表示不排除提告，未料今晚10點競選辦公室就發出採訪通知主題為「國昌扯鈴、國瑜按鈴」。韓辦表示，明（2）日發言人葉元之將偕同韓國瑜競選辦公室法律顧問葉慶元律師，11點前往北檢針對時代力量立法委員黃國昌進行提告。

根據《中央社》報導，韓國瑜競選辦公室發言人葉元之、競辦顧問鄭照新、法律顧問葉慶元今（1）日上午召開記者會說明，反擊黃國昌的指控。

鄭照新表示，韓國瑜岳父李日貴設立「大通砂石公司」，是獲得「開採改善計畫契約」的業者，沒有盜採問題。

鄭照新說，黃國昌連採集後的「洗選場址協調」與「已獲開採改善計畫契約非盜採」的界線都分不清楚，就莫名指控他人盜採，並且聲稱韓國瑜夫婦特權關說，根本搞不清楚狀況，請立刻道歉更正，否則按鈴提告。

此外，葉慶元表示，若立委開協調會是圖利罪，這將是大發現，他認為整件事情很無聊。黃國昌曲解事實、抹黑造謠，構成意圖使人不當選的罪責，他呼籲黃國昌公開澄清，否則不排除依法提告。

葉慶元指出，其他有關李日貴事業經營相關問題，不應由韓國瑜夫婦代為回答，正如黃國昌岳父在大陸事業經營的細節，也不應由黃國昌代為回覆一樣；希望選戰早日回歸議題正軌，不要再進行含沙射影的烏賊戰，若有任何違法事由，歡迎提告。

今晚10點韓辦表示，明（2）日發言人葉元之將偕同韓國瑜競選辦公室法律顧問葉慶元律師，11點前往北檢針對時代力量立法委員黃國昌進行提告。

(中時 )