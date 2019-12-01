聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)週日表示，迄今為止，各國為遏制氣候變化所做的努力「還遠遠不夠」，全球升溫仍在惡化當中，有可能面臨「無可挽回的地步」。

美聯社報導，在馬德里即將舉行為期兩週的國際氣候峰會，在開會之前，各個氣候科學測站都傳來壞消息：

大氣二氧化碳在27年內已從百萬分之358，躍升至百萬分之412，增長了15％

燃燒化石燃料的二氧化碳排放量，從1992年的60.6億噸，躍升至2017年的98.7億噸，在25年內增長了63％。

全球平均溫度在27年中，升高了攝氏0.57度。

北極海冰的年平均範圍從1992年的1,210萬平方公里，減少到2019年的1,010萬平方公里，縮小17％。

1993年到2018年，格陵蘭冰原面積損失了4.7兆噸的冰。

1992年到2017年，南極冰帽損失了2.7兆噸的冰。

現在全球海平面已經比1992年上升了3公分。

聯合國秘書長古特雷斯表示，各國必須共同將抗暖化、降低碳排視為保衛家園的共識。(圖/美聯社)

聯合國秘書長古特雷斯說，世界各地已經在感受到全球氣溫上升的影響，包括更炎熱的夏天、更加極端的天氣，這對人類和其他物種造成了巨大影響。

他指出，世界其實擁有限制全球暖化的科學知識和技術手段，但「缺乏的是政治意願。」

近200個國家與地區的代表，將在12月2日至13日的國際氣候會議上，對2015年巴黎氣候協定的規則進行最後修改，包括如何建立有效的國際碳排放交易體系，以及如何補償貧窮國家因海平面上升而遭受的損失，還有氣候變化的其他影響。

古特雷斯引用了越來越多的科學證據，證明人為排放的溫室氣體已經對地球產生了影響，包括創紀錄的溫度和極區的冰融事件。

但他仍然堅信，「只要肯去改變，我們就有希望」，我們必須停止與自然的戰爭，這是可能的。

四年前，巴黎達成的氣候協議主要是希望將全球暖化幅度，限制在2攝氏度的區間，然而與工業革命發生前相比，目前已已經升溫了1度。

古特雷斯說，大約有70個國家（其中多數是最容易受到氣候變化影響的國家），已承諾到2050年，停止排放更多的溫室氣體，但是世界上最大的排放國(美國)，並不打算改變。沒有他們，我們的目標就無法實現。

這位聯合國秘書長說，他希望在馬德里舉行的會議上，能看到各國政府在明年的最後期限之前，做出更大的承諾。

古特雷斯還宣布，即將卸任的英格蘭銀行行長卡尼（Mark Carney）將從明年起，成為他的「氣候行動和氣候金融」新特使。

古特雷斯暗示，美國也是氣候異變的受災國，所以美國加入改善碳排的行列，就是在拯救自己。

根據美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）的數據，自1993年1月1日以來，美國共發生212起天氣災害，每起災害使美國損失至少10億美元，總計財產損失1.45兆美元，造成1萬多美國人喪生。

(中時電子報)