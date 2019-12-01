周一（2日）大陸冷氣團南下，中部以北及東北部地區天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。氣象局製作未來一周天氣圖，指出未來一周的天氣概況就是「周一周二天冷涼；周三起雨神同行到周五」。

今年首波大陸冷氣團周日深夜報到，氣象局指出，周一時的溫度由北而南逐漸下降。預測最西半部及東北部最低溫約13至15度；花、東地區約16至17度。

周二清晨將是最冷的時候，中部以北及宜蘭將下探12度，其他地區也在15度左右。白天開始北部及東半部雨勢會趨緩下來，甚至偶爾陽光會出來和大家見面，但整天溫度還是偏涼；中南部則維持晴朗，日夜溫差較大。

北部及宜蘭周一天氣陰雨，溫度則是越晚越冷；中部及花東地區白天也開始有轉涼的感覺，尤其花東雲多有短暫雨勢，感受更明顯。

氣象局特別指出，周三到周五會是雨神同行的下雨天氣型態，尤其北台灣還有局部較大雨勢發生。這段時間雖然冷空氣強度減弱，可是溫度還來不及回升，北冕颱風外圍的雲系就覆蓋了臺灣的天空，各地天氣陰雨、尤其北台要注意防局部大雨。這段時間水氣也偏多，超過3000公尺的高山在溫度條件配合下也有局部降雪的可能。

北部和東半部厭世的下雨天有機會在周末時暫緩，中南部甚至可以恢復晴朗穩定的天氣。但是氣象局提醒，只是東北季風並沒有減弱，週末天氣還是偏涼。

(中時電子報)