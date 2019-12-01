韓國瑜黃昭順左營聯手造勢

國民黨總統參選人韓國瑜1日回防高雄，和國民黨立委參選人黃昭順聯手在左營造勢，中天新聞的空拍畫面曝光，整條街人潮爆滿的畫面，讓網友不禁嚇傻：嚇死人。有夠多人啊！！

韓國瑜下午出席和黃昭順的聯合競選總部成立大會，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、澎湖縣副議長陳雙全等人出席力挺，現場湧入上萬人。韓國瑜致詞表示，過去所有候選人要環島，都是從台北出發，沒人像韓國瑜一樣、從南方出發，引來台下振奮歡呼。

網友紛紛驚喊：「這麼多人。」、「晚上的屏東也爆場。」、「超低民調，怎可能如此多人？」、「這只是一個立委的場...」、「熱騰騰的民心啊！」、「黃昭順應會大贏，目前民調也領先。」、「綠徹底崩潰了。」、「歐麥嘎，被嚇到了。」、「哇！感動左營人全出動！大家加油！」、「哇！OMG！人潮啊！！！1450今天賺很飽哦！」、「真的是人心沸騰啦！韓國瑜凍蒜。」

(中時電子報)