民進黨立法委員蔡適應在基隆成立三場後援會。（蔡適應辦公室提供／吳康瑋基隆傳真）

選戰進入倒數四十天，藍綠立委參選人各地大拚場，分別成立後援會。針對於上月26日民進黨基隆市黨部在仁愛市場對面的仁四路與愛三路口架設的暗諷國民黨基隆立委參選人宋瑋莉為「地產王」的看板，她於記者會上一度淚崩，並於1日在仁愛區後援造勢大會上指出，「家人的尊嚴不容被踐踏」當天的落淚是因為對方提到她的亡夫林家輝及公公林文龍。

宋瑋莉現場向前來聲援的民眾澄清，「我不是一個會輕易落淚的人」並接著說，但對手無端以自己的丈夫與公公來當話柄，令她非常難過。她指出，自己只是個想把市民託付承諾的事情做好的基層代議士，這與她的家人、丈夫及公公多年來深耕基隆，竭盡心力為在地民眾服務，都是同一個道理，她以堅定的態度強調，「我宋瑋莉只想讓基隆變的更好」，延續家族一直以來的努力，為基隆不藏私的付出，她也呼籲民眾一同為修正過去執政黨不成熟的法案，將政黨票投給國民黨，致力將立委席次拚過半。

同一天民進黨追求連任的總統蔡英文及立法委員蔡適應也在基隆成立三場後援會，分別是仁愛區、暖暖區及四大社團後援會，競選總幹事蘇仁和、市議員張顥瀚、陳宜、張秉鈞都到場相挺，蔡適應表示，這三年他向中央爭取了許多的建設經費，配合市長林右昌都市建設遠見及高度執行力，讓基隆進步很多，他更現場拜託來參加活動的市民，將票投給自己，讓執政黨繼續連任，也讓基隆繼續進步。

(中時 )