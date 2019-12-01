冬盟今（1）日晚間在斗六棒球場進行日職紅隊與地主味全龍隊之戰，雙方先發投手是伊藤翔與郭郁政；巧的是，兩軍首次對壘時也是由他倆掛帥先發。味全龍靠著6局下進帳的3分大局，終場以5比1獲勝、扳回一城，繼開幕周後再次取得2連勝。

郭郁政25日初次遭遇日職紅隊時被對方打爆，當時僅先發3.2局就挨了2轟、失6分，吞下敗投。今天他捲土重來，雖在1局上被日職紅隊「不動四番」砂川理查擊出二壘安打掉分，但5局投完也就只失這1分。不過勝投由第6局上登板，後援2局、無失分的廖任磊拿下，郭郁政無關勝負。

味全龍此役攻勢頗有發揮，2局下「狀元郎」劉基鴻揮出左外野陽春炮扳平比數，這是團隊在冬盟的第2轟。日職紅隊的伊藤翔前5局投得虎虎生風，6局下卻陷入困境；味全龍隊自曾傳昇的二壘安打開始，洪瑋漢敲出適時安打送回超前分；黃柏豪、劉基鴻再各補1支帶有1分打點的安打，味全龍單局攻下3分拉開差距。8局下面對後援的木村敏靖錦上添花、再添1分，比數變成5比1。

此役4支3、有3分打點進帳，包括1支全壘打的劉基鴻，賽後獲選單場MVP堪稱實至名歸。而他笑著表示，「睡眠充足很重要，我今天睡了12小時才能轟出全壘打。」

劉基鴻又說，前幾場比賽有壓力，這場就放開來攻擊，好球就打。上回味全龍碰上伊藤翔時他並未上場，但曾在看台觀察伊藤的球路。今天是兩人首次對決，劉基鴻說，「有發現伊藤常用變化球搶好球數，所以開轟那個打席我就鎖定變化球，果然轟出全壘打。」

(中時 )