瑞典政府計劃在2040年前逐步淘汰國內的8座核反應堆，但民意調查卻表明，這項政策並未反映民意。事實上瑞典大眾對核能的接受承認很高，2017年就高達71%，而最新的一次調查則提高到78％，只有11%的人明確反對核電。分析師認為，人們已經達成了廣泛共識：核電有助改善氣候變化。

世界核能新聞(WNN)報導，瑞典有3座核電廠，總共8座反應爐，生產的電力，約佔全國總發電量的40％。其實瑞典本來的核電佔比更高一些，只是因為1980年，由於美國三釐島核電事故，瑞典政府決定逐步淘汰核電，使得一些核電廠決定不延役，比如瑞典南部的貝爾斯貝克核電廠(Barsebäck Nuclear Power Plant)的兩座沸水反應爐分別於1999年11月和2005年5月關閉。奧斯卡薩核電廠(Oskarshamn Nuclear Power Plant)也在2015年10月決定永久關閉。

然而近10年來，廢核決議受到挑戰，2010年6月，瑞典議會投票決定廢除該政策，認為國家該重新檢討30年前決定的廢核政策。之後每一年，支持核能的瑞典民眾一直在增加。

瑞典民調公司Novus在10月24日至30日進行的最新調查，共有1027名18-79歲的人回答，參與率為54％，其中43％的人認為，國家應該建造新的核電廠，另有35％的人希望繼續延長現有反應爐的使用年限，也就是說支持核能的民意，達到87%。相反，只有11％的受訪者表示反對核電。

烏普薩拉大學(Uppsala universitet)研究員兼分析家麥特斯‧蘭茲(Mattias Lantz)表示：「我們發現今年的調查發生了重大變化：希望廢核電的比例，已降至11％的歷史新低。這一結果反映出這樣一個事實，即現在人們已經達成了廣泛共識，即核電對氣候的影響最小。」

(中時電子報)