2019年台灣企業甲級足球聯賽1日在高雄國家體育場畫下句點，北市大同靠洋將馬克（Marc Fenelus）在上半場梅開二度，以2比0氣走高市台電，完成3連霸並抱走新台幣70萬獎金，明年將代表台灣出征亞足聯盃小組賽。
兩隊賽前同為49分積分，但大同有對戰優勢，此役不輸就能封王，台電則準備利用板凳深度，計畫在最後30分鐘全力出擊。但計畫趕不上變化，開賽第14分鐘馬克突入右側禁區，被台電門將邱育宏撲倒，裁判游銘訓吹判12碼極刑，馬克左腳主罰中的，助大同先馳得點。
台電必須獲勝才能奪冠，先失球等於至少要追回兩球，被迫壓上控球進攻，甚至上半場就推出原本計畫埋伏在下半場的中場核心林昌倫。結果台電無法破解大同的鐵桶陣，第43分鐘大同朱恩樂突入左側禁區吊中，馬克在安以恩（Kouame Ange Samuel）的掩護牽制下頭槌破門，替大同再下1城。
兩球差距讓台電更難追趕，換完5人也無法改變局面，幸運女神也未站在南霸天這邊，李祥偉、曾志偉先後射門中柱，最終台電本季第2次遭到完封，只吞兩敗都是輸在老對手大同腳下，連3屆企甲屈居亞軍。
(中時 )
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