這名美國辣妹做日光浴，連「妹妹」也要曬，並宣稱這是來自東方的古老習俗，讓她充滿能量、睡眠更好。（取自metaphysicalmeagan IG）

東方人怕曬愛美白，白人則嚮往黃金小麥膚色，喜歡日光浴，為了曬得均勻，全裸日光浴也不是稀奇的事。不過有一名美國辣妹，不但做全裸日光浴，更會打開雙腿，讓陽光直射「跨下」，宣稱這是東方古老習俗，可增加身體能量。PTT網友看到這則「開腿曬鮑」新聞，打趣評論：迪化街很多！

綜合外媒報導，這名叫做梅根(Meagan)的辣妹，自稱是治療師，近來在Instagram上分享一系列日光浴照，她不但做全裸日光浴，其中一張照片，她全裸躺在大石頭上，四肢朝上，雙手拉著雙腳腳尖，將大腿根微微掰開。梅根宣稱這是一種東方古老習俗，來自道教，能讓她充滿能量、睡眠更好，因為女性陰部是能量進出的「生命之門」。

PTT網友轉貼這則新聞，並紛紛評論：「曬乾貨XD」、「鮑魚干」、「東方習俗是指日本AV嗎」、「海鮮曬乾更可以強調鮮味」、「就是曬乾鮑魚啊」、「我知道 過年迪化街很多~」、「什麼時候道教叫人晒妹妹了」。

(中時電子報)