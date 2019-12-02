美國總統川普27日簽署《香港人權與民主法案》及《香港保護法》，以支持香港反送中、反政府示威浪潮，令港府、北京當局跳腳，痛批干預大陸內政，大陸外交官外交官趙立堅更在推特題及美國黑人、族裔問題，美國政治分析師諾瓦克（Jake Novak）認為，這表示北京下一步將鎖定美國的種族問題猛攻。

美國總統川普簽署香港人權法案，激怒北京回擊將予以反擊。

川普27日晚間正式簽署《香港人權與民主法案》及《香港保護法》，未來美國國務院將每年重新檢視香港自治情形，以確保是否仍享有關稅優惠條件，美國未來也不能輸出催淚彈、胡椒噴霧等各種鎮暴用特殊子彈及設備給港警。

在一片針對川普舉動的罵聲中，諾瓦克撰文指出，最奇妙的是將美國標記為種族主義國家。

大陸外交官趙立堅在川普簽署法案隔日一早，隨即在推特提醒川普，美國國內種族問題很嚴重，要他先管好自己國內事務，猛踩他痛腳。趙立堅推文說：「在華府，很少白人到東南區黑人聚集區域，美國總統川普甚至要求4名有色女議員離開美國，出於對川普總統、美國及黑人的尊重，麻煩遵循『美國優先』政策，好好看顧種族歧視問題。」

In Washington, the white seldom go to SE area, as it’s an area for the black. President Trump even demanded 4 women lawmakers of color to leave US. Out of respect for President Trump, US & the black there, please follow “America First” policy & take care of racial discrimination. — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) November 28, 2019

諾瓦克指出，趙立堅是大陸著名鷹派人物，他有如此強硬言論並不稀奇，但妙的是言論刊出的時機點，就在川普簽署法案之後沒幾個小時，顯示北京急於沖淡川普及美國國會對於香港人權問題關注的影響。

他說，初看這個計畫非常聰明，趙立堅的推文扣緊時事以及美國左派團體長久以來所抱怨的種族主義問題，推文甚至提到川普過去詆毀過、並且引起軒然大波的民主黨「四人幫」有色女議員。諾瓦克認為，沒有人會懷疑美國確實存在嚴重的種族問題。

但是猛踩美國死穴、提起種族議題的手段會奏效嗎？諾瓦克分析，過去類似手段有成功、有失敗。例如1980年代雷根總統主政下，美國大力擴充軍事設備，蘇聯則大肆宣傳美國街友問題，企圖激起左派團體反對軍事支出、將經費用來幫助窮人的聲浪，但當時蘇聯的宣傳戰並未成功阻止美國發展軍力，最終美蘇軍力懸殊成為冷戰終結的關鍵因素。

(中時電子報)