那ㄟ安捏？開心帶著老婆到飯店慶祝結婚週年，如果敲開房門，驚見出來一位僅下半身圍著浴巾的「漢草」魁梧胸毛男，你會怎麼辦？

一名喜孜孜帶妻要歡度結婚10週年，就被這一幕場景嚇呆了。

這名男生日前在臉書《爆怨公社》PO文分享了他「驚心動魄」的一刻。文章裡說，剛剛帶老婆出來歡度十週年，到了XX某溫泉飯店拿到房卡之後，太座要我先把行李拿上去房間放，於是電梯抵達我們居住的樓層，然後我拖著行李來到房間門口時...」。

結果，當他習慣性外出住旅店都要敲完門以後，忽然有個很低沉的男聲回答說「誰啊？」；「幹！」原PO說，在那瞬間他整個人起了雞皮疙瘩+頭皮發麻的同時，看著房門的喇叭鎖緩緩轉開，然後映入眼簾的是一個比我高一顆頭還留有滿臉落腮鬍的彪形大漢說「你哪位？找誰啊？」…

據原PO描述，「他當時下半身還圍著大毛巾，並且露出濃密的胸毛死命盯著我看」，這時已經愣住的原PO趕緊拿起房卡說，「先生，這是我入住的房間」

這時，他突然看清楚了，房卡是X36號，而他敲到的是X34號，「幹！！我這豬腦袋」。

#阿彌陀佛差點以為遇到靈異事件了

#還有我應該為我的老菊花感到慶幸嗎？

文章分享PO出後，網友噗嗤笑倒一大片，留言更是五花八門，「不是你傻眼，是那位捲毛哥才要瞪大眼」、「X！我叫的是女的，怎來一個男生？」、「還好開門不是女生，不然老婆大人要握拳了」、「還好對方不是說『等你好久了』！」、「希望沒有打擾人家…」。

(中時電子報)