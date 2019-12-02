蔡英文拚連任新北市競選總部今天下午1點50分在新北市板橋民權路體育場舉行成立大會，台北今天大好天氣，人潮湧現。

蔡英文到場時從後方與民進黨新北市12名選區立委候選人大進場，支持者也非常熱情與蔡擊掌。

根據《中評網》報導，蔡英文致詞講到政績時，有些冗長、枯燥，有些支持者就開始陸續離場，但還不致於像南部有些地方，一下子就走掉一大塊。

(中時電子報)