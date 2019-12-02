蔡英文造勢太枯燥 有支持者悄離場 00:012019/12/02 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文新北市競總1日下午成立，蔡在台上大談政績，已有支持者離開。(圖／中評社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文拚連任新北市競選總部今天下午1點50分在新北市板橋民權路體育場舉行成立大會，台北今天大好天氣，人潮湧現。 蔡英文到場時從後方與民進黨新北市12名選區立委候選人大進場，支持者也非常熱情與蔡擊掌。 根據《中評網》報導，蔡英文致詞講到政績時，有些冗長、枯燥，有些支持者就開始陸續離場，但還不致於像南部有些地方，一下子就走掉一大塊。 投票》國家機器不停攻擊韓國瑜？ (中時電子報) #2020大選 #總統 #蔡英文 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 離譜！蔡總統博士論文竟有444個錯字 10:412019/11/28 生活 張善政酸蘇住院 蔡英文：口說善言才有善政 11:522019/11/28 政治 公投自治條例 北市修正通過 新北明年提案 01:122019/11/29 地方新聞 公聽會後林環牆再發聲明 列十大論文門證據 11:062019/11/29 政治 2020台灣要怎麼贏？ 11:432019/11/29 國際 韓國瑜喊民調唯一支持蔡 小英回應了 20:442019/11/29 政治 都是打字機的錯 04:102019/11/30 時論廣場 新北最強母雞出動 侯友宜：立委挺洪孟楷、總統挺韓國瑜 16:372019/11/30 政治 韓國瑜喊民調「唯一支持蔡英文」 蔡英文反擊「挺韓不需躲藏」 16:352019/12/01 政治 蔡英文消遣藍 還好2016年政黨輪替 18:082019/12/01 政治 政治熱門新聞 英粉別高興太早！韓岡山造勢冷？苦苓爆真相 - 政治 打悲情牌？吳怡農嗆蔣經國害爸爸沒工作 吳家反遭起底... - 政治 高雄造勢場陳菊台上致詞 台下一隊隊人馬偷偷離場 - 政治 內湖街頭民調 高嘉瑜竟慘被李彥秀輾壓 - 政治 韓國瑜回防高雄造勢又爆場 網看空拍喊：爽！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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