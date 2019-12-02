檢調偵辦王立強「共諜案」，台北地檢署1日下午再召開專案會議，討論後續偵辦方向。據了解，專案小組擬「速偵速結」，將儘速釐清中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦來台購屋的資金流向、接觸對象，是否涉犯《國安法》發展組織罪，據悉如果查無2人犯罪，就會解除2人境管，讓2人返回香港。

王立強日前向澳洲媒體爆料2014年他到香港的中國創新投資公司任職，該公司由中共人民解放軍總參謀部成立，是「情報基地」，目的是為了滲透香港金融市場並蒐集情報，並稱中國創新投資在台媒體投下經費，與電視台建立祕密聯盟，還曾滲透台灣多所宮廟。

向心、妻子龔青2人24日傍晚要搭乘華航班機返回香港之際，遭移民署及調查局攔下，25日晚間將2人移送北檢複訊。檢方26日凌晨將2人暫列被告，諭知2人限制出境、出海。但連日來，隨著王立強背景逐漸被「起底」，儼然是一樁「烏龍共諜案」。

不過，目前各界仍對全案有所質疑，因此檢調加快偵查進度，希望儘速查明案情。北檢昨天下午召開專案會議，討論後續偵辦方向。據了解，檢調目前是以清查向心夫婦在台的資金流向、接觸的人士為重點，加上已透過向澳洲請求司法互助取證，擬以「金流」、「人流」及「司法互助」三管齊下，早日釐清案情。

(中時 )