一名女網友PO文提醒大家發票存載據內也要仔細看明細，她舉例自己到超商或超市消費，回家後檢查竟發現店員有多刷的情況。(圖/摘自爆怨公社)

台灣正推行以雲端電子載具功能代替傳統紙本發票，但有一名網友PO文提醒大眾，到超商或超市消費，回家後仔細一看竟發現店員有多刷的情況，讓她忍不住開始擔心，會不會「付了多少這種不該我付的錢呢？」文章一出後，引起其他網友熱烈討論，還有銷售員分享自己曾刷錯10萬元的經驗。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，指上周曾到超商買熱狗跟豆漿當早餐，結果當天晚上她用手機看發票明細，卻發現她買30幾塊錢的熱狗，被刷成消費了40多元的大亨堡。

原PO隔天就跟超商店員反應這件事，雖然對方馬上退24元，但她質疑要不是她剛好此次是到家裡附近的超商買東西，萬一她是過路客，是在遙遠的超商購物的話，「那不就只能自認倒楣？」

沒想到過了幾天，原PO在超市竟然也遇到上述商品被重複刷的問題，「結果怎麼看著看著就發現我不是才買一份雞肉嗎？怎麼會出現2份雞肉的金額」，才發現店員多刷了一份雞肉，等於她多付169元。所幸該超市在調閱監視器後，才將多刷的169元還給她，但一周遇到2次類似的問題，讓她不禁直呼「到底我從小到大，付了多少這種不該我付的錢呢？」

該PO文出來後，立刻引起網友們熱烈討論，「我覺得一定要養成購物完要看發票的習慣，有時候是系統的問題」、「所以我還是都現金交易」、「結完帳一定要對明細，免得吃虧」、「覺得不好用」。

不過也有人指出「這跟載具有什麼關係？不看的人還是不看啊」、「結帳時銀幕有兩面，一面是店員在看的、一面是給消費者看的。加減看一下，免得大家的麻煩」。另外，其實付款明細，真的要看清楚，有從業人員則是現身說法「我是銷售員，有時真的會收錯金額，有一次跟客人多刷了10萬元，客人離開了，在對帳才發現，頭皮發麻」。

(中時電子報)