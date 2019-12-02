國民黨總統參選人韓國瑜今天回防高雄替8位黨籍立委候選人站台造勢，第站來到左營區替立委第三選區候選人黃昭順輔選。左楠區是現任綠委劉世芳、藍委黃昭順的對決，被視為是這次高雄市立委選舉中最有看頭的一區，而且都有不能輸的壓力，黃昭順擺出1萬人陣勢也是今天8場之中，人數最多的場次。

據《中評網》報導，韓國瑜、黃昭順聯合競選總部位於曾子路上，該路段封路200公尺，主辦單位現場8000張椅子，韓國瑜到場時湧進1萬人到場。此外，馬英九、國民黨黨主席吳敦義先後同台替黃昭順輔選，大咖助陣。

韓國瑜上台致詞時表示，民進黨離人民越來越遠，要派系、要分贓、要權力，人民看得很清楚，只有民進黨看不清楚台灣人民要什麼。台下群眾也大聲認同搖旗吶喊。

韓國瑜也強調他提出三支箭：未來全台灣小孩子要進行雙語教育；讓大學生出國進修，厚植國家競爭力；45歲以下軍公教警消，1%出國一年進修，爭取軍公教支持。

報導說，高雄立委第三選區選區範圍為高雄市楠梓區、左營區，人口數289344人。且該區為藍營鐵票區，軍眷相當多。

黃昭順2012年曾以101055高票當選，2016年換民進黨的劉世芳一舉奪得102，255票，成為左楠區有史以來立委最高票。

現任綠委劉世芳對上國民黨不分區的黃昭順並沒有佔到便宜。兩人可說是目前藍綠在高雄的女性重量級代表人物，也都曾經是高雄市長的競逐者。

兩位現任立委的對決，被視為是這次高雄市立委選舉中最有看頭的一區，而且都有不能輸的壓力。

(中時電子報)