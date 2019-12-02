距2020總統大選只剩下40天，針對國民黨總統參選人韓國瑜籲支持者接到民調電話，就喊「唯一支持蔡英文」，總統蔡英文要韓支持者「不要躲躲藏藏」。港媒認為，蔡是用「激將法」刺激韓支持者，讓對她有利的民調在未來一個月能繼續影響選舉。

韓蔡陣營在民調議題上互相叫陣，韓國瑜要支持者喊唯一支持蔡英文，要讓民調無法正確呈現。蔡英文則提出反制，藉刺激韓的支持者，來降低民調的影響性。

根據香港媒體《中評網》分析，蔡英文與韓國瑜都是在對韓支持者喊話。韓對支持者喊話，要讓民調無法準確呈現。但蔡也對韓的支持者丟出激將法，可見蔡也知道韓的支持者比較有煽動性，蔡的支持者則較被動，只有刺激韓粉才能有明顯作用。

韓喊支持者拒答民調、唯一支持蔡，對民調有多少影響還要觀察，但一定會有影響。因此，造勢現場的氣氛也成為支持者要不要去投票的關鍵。1日蔡英文新北市競選總部成立，這也是蔡最近幾場造勢中較熱的一場，民進黨新北市公職人員幾乎全數動員。未來蔡英文每一場造勢，一定會用力動員，除了選前大拚場，在民調數據不確定的情況下，就得用陸戰來證明實力。

(中時電子報)