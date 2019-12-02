從文化改變社區、社會、讓台灣更進步！文化部長鄭麗君1日於史上首次舉辦的全國社區營造會議中，針對公共治理、世代前進、多元平權、社會共創四大議題提出總結回應，鄭部長承諾，文化部將以「文化發展基金」支持社區營造推動，並協助組建社造民間智庫、催生區域型社造中介組織、協助推動社造沙盒創新實驗等計畫。文化部也將廣納各界於社區營造會議中的建議，研商訂定社區營造政策白皮書，與中央跨部會、地方政府及民間團體協力推動社造事務。

文化部長鄭麗君聆聽民眾意見。（圖取自文化部官網）

「社造的主體是公民，社造在臺灣二十多年已經開展了一股在地公民參與力量，發展出不同面向與多元議題，展望下一階段的社造政策，政府應打破過往窠臼、翻轉治理思維，催生有利於社區營造的公共治理模式，並發展社造支持體系，支持由下而上的社區營造！」

全國社造會議今日於公務人力發展學院舉辦第二日議程，上午由7個中央部會，以及地方民間代表，共同討論社區營造如何從民間到政府、從中央到地方具體落實。與會人員就跨部會協作平台建置、社福長照及農村再生、公共空間開放社區利用、108課綱納入社區文化與在地知識、大學社會責任（USR）計畫接軌社區需求等重要議題進行熱烈討論。下午則由「公共治理、世代前進、多元平權、社會共創」四大議題召集人進行綜合報告。

在公共治理部分，鄭麗君部長表示，政府將建立有利於社區營造的公共治理支持體系，透過行政院文化會報，進行與各部會施政有關的社造政策盤點與協作，同時催生區域型社造中介組織，以連結政府政策及社造團體的中長程目標，透過中介平台整合地方需求。未來文化部將遵循《文化基本法》立法意旨，研修文化部主管的《文化藝術獎助條例》等法規，建立社區營造支持體系。文化部也將於正擬定的「文化發展基金管理運用辦法」中納入支持性條文，以文化發展基金支持社區營造推動。

此外，對於討論過程中有人建議應推動「社造沙盒創新實驗計畫」，鄭麗君部長也表示支持。鄭部長指出，未來將研擬建立一個容許實驗的環境，讓民間組織在風險可控的環境下，免受現有法令或監管，得以測試各類社造推動或行動創新模式，讓社造好點子或好創意不被舊框架或舊思維侷限，以翻轉政府對於社造集中式的計畫補助模式。

(中時電子報)