突尼西亞北部巴士墜崖 至少24死18傷 07:162019/12/02 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 突尼西亞官員表示，突國北部今天有一輛巴士失控墜崖掉入溝壑，造成至少24人喪命、18人受傷。 法新社報導，突尼西亞觀光當局指出，這輛巴士從首都突尼斯（Tunis）出發，預計前往西北部山區城鎮安德拉漢（Ain Draham）。 突國衛生當局表示，這起交通事故導致24人死亡、18人受傷。 分享在網路及私人廣播電台網站上的現場照片和影片畫面顯示，巴士的車體殘骸四散在河床上。 目前還不清楚這起事故的事發原因為何，但眾所周知，突尼西亞的道路相當危險且非常破舊。 (中央社) #西亞 #巴士 #突尼西亞 #尼西亞 #受傷 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 反擊川普簽港法案 專家曝陸將踩美死穴 - 國際 女兒成談判籌碼 任正非︰該引以為傲 - 時事 香港精英避難出走 瞄準這4國 - 國際 杜拜警超威 明年開新款特斯拉Cybertruck亮相 - 國際 梅根哈利耶誕放飛 凱特威廉鬆口氣 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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