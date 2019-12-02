突尼西亞官員表示，突國北部今天有一輛巴士失控墜崖掉入溝壑，造成至少24人喪命、18人受傷。

法新社報導，突尼西亞觀光當局指出，這輛巴士從首都突尼斯（Tunis）出發，預計前往西北部山區城鎮安德拉漢（Ain Draham）。

突國衛生當局表示，這起交通事故導致24人死亡、18人受傷。

分享在網路及私人廣播電台網站上的現場照片和影片畫面顯示，巴士的車體殘骸四散在河床上。

目前還不清楚這起事故的事發原因為何，但眾所周知，突尼西亞的道路相當危險且非常破舊。

(中央社)