日前特斯拉發布最新款的電動皮卡車 Cybertruck，只不過發表會上，號稱防彈的玻璃竟被鋼球砸裂，而且消費者對外型評價兩極，但世界最富有的國家之一的杜拜警方卻官宣明年就會購入 Cybertruck 作為警車！

事實上杜拜警察以擁有奢華超跑聞名，目前已有法拉利 FF、、賓利 Continental GT、布加迪威龍等多款警用超跑；近期官方 Twiiter 親自貼出一張帶有杜拜警察 Logo 與字眼的 Cybertruck 改圖，宣布明年就會購入 Cybertruck 作為警車！

Cybertruck由一體化的 3 毫米 Ultra-hard 30X 冷壓不銹鋼所打造，本身就可以防禦 9 mm 口徑子彈射擊並具備防彈玻璃，可在 3 秒內從 0 加到時速 100 公里，續航力至少 400 公里，加上前衛的三角形設計，很像「從火星來的未來車」。車身鋼板使用太空時代材料，與馬斯克旗下火箭公司可重覆發射的太空飛行器Starship，所用的冷軋不銹鋼板相同。

不過有趣的是，Cybertruck 可說是杜拜警察超跑車隊中最便宜的車款（最便宜款僅 台幣 120 萬）。據傳Cybertruck 市售版要2年才能出貨，杜拜警方卻宣稱2020就能拿到車，可是搶先登場。

(中時電子報)