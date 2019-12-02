馬爾他一名女記者疑似揭弊惹來殺身之禍，進而引發國內政治危機後，馬爾他總理慕斯凱特今天宣布將請辭下台，且會要求他所屬的執政黨工黨在2020年1月開始選出國家新領導人。

路透社報導，慕斯凱特（Joseph Muscat）今晚透過電視發表談話說自己不會立即請辭下台，並宣布將於2020年1月12日展開替換他的程序。

慕斯凱特表示：「那一天，我將辭去工黨（Labour Party）黨魁職務，之後我會辭去總理職務。」

由於慕斯凱特沒有立即請辭，引起部分反對派人士痛批，認為他應該馬上下台。

馬爾他知名女記者加利西亞（Daphne Caruana Galizia）2017年10月16日遭汽車炸彈攻擊喪命，她生前曾報導揭發馬爾他大亨芬內克（Yorgen Fenech）的公司與國內政要勾結。

芬內克日前企圖搭乘遊艇逃離馬爾他而遭當局逮捕，他在11月29日獲得保釋。

法新社引述消息人士透露，芬內克供稱，慕斯凱特的前幕僚長謝姆布瑞（Keith Schembri）是加利西亞謀殺案的背後主謀。謝姆布瑞11月26日被警方逮捕訊問，但他否認有任何不法，並在28日獲釋。

加利西亞的家屬近日便控訴慕斯凱特袒護親信，並要求他下台且離開國會，這樣相關單位才能針對他與謝姆布瑞在這起謀殺案中所扮演角色，展開自由且全面性的調查。

(中央社)