自香港示威爆發以來，經濟出現10年來首次衰退，金字塔頂端的菁英階級開始尋覓海外避風港。美國、加拿大、澳大利亞和香港的舊宗主國英國都是精英階層首選的避風港。而其中美國紐約與加州是香港客戶兩大移民目的地，紐約的移民律師表示已為十多位年輕港人提供投資移民諮詢服務，此前同類的客戶少之又少。

香港居民大規模移民海外的「脫港潮」此前曾多次出現，包括在1967年六七暴動後、1989年六四事件後，以及1997年香港回歸之前。2014年雨傘革命至今，許多港人再一次選擇出走，遠走他鄉。

移民律師表示這些有移民美國念頭的香港客戶約25至35歲，大多是有美國留學經歷的香港本地人，由於有家人的財務支持，能夠負擔50萬美金的美國EB5投資移民最低額度。

跟陸人相比，持香港永久居民身份者通過投資移民取得美國綠卡的排期時間較短，通常能在2年半內取得綠卡資格。「一些此前已經遞交移民申請的香港客戶，也在示威期間聯繫我，跟進申請的動向。」

身為香港的前宗主國，英國跟港人有種特殊的關係，儘管英國正深陷脫歐的政治動蕩中，香港衝突加劇、英鎊走低，再加上港人讓他們對倫敦高端房地產燃起興趣。

幾十年來，溫哥華一直是香港移民的第二個家，根據2016年的人口普查數據，大溫哥華地區有約7.5萬的香港移民。還有不少此前曾在溫哥華居住的港人，選擇此時回流加國，緊張的政治氣氛和香港高企的房價是他們選擇離開的原因。

(中時電子報)