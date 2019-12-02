12/2-12/8｜星座運勢週報 (影/唐綺陽官方專屬頻道)

有「國師」稱號的星座專家唐綺陽來講一周星座運勢，她指出木星周二移動進魔羯，新局面開啟。木魔羯則鼓勵「名人、有地位者、耆老、專業人士」發揮力量，只要有德或者有能，都能感受到「無法推卸的責任在催逼」，也就是說出頭、被拱的時間到了！

水星天蠍最後衝刺，可能爆出與金錢、富豪、權貴、掌權者、黑暗權勢或秘密交易有關的新聞，且海王順行後各種「秘料」大公開，暗中手法各式各樣，令人瞠目，不斷刷新認知與三觀。

唐綺陽特別指出，水星天蠍最後衝刺期間讓人容易將內心話說出來，也是療癒的好時機，把問題開誠佈公的提出，會比藏在心裡好。

木星的移動，與土星、冥王星相呼應，將過去兩三年的壓力，做個結算、驗收，努力的人會帶來機會。「機會、貴人、支援」將以「詭異、不可想像的方式」出現。金星、木星、土星、冥王星皆在魔羯，魔羯座展現成果，成為大家關注的焦點。

重要星象：太陽在射手，木星移動進魔羯，水星天蠍最後衝刺。

工作注意↓

雙子：應循規蹈矩，避免不當的創意亂了陣腳

處女：欲速則不達，按照步驟來比較安全

天秤：拿出氣勢及主見，會讓事情更順利

水瓶：互相協調及搭配，不要自行其事

桃花注意↓

金牛：小心講話太實在，阻斷桃花

巨蟹：注意不當的誘惑，小心飛蛾撲火

獅子：面對各種誘惑的出現，要好好想一下

天蠍：鑽牛角尖，裹足不前很可惜

財運注意↓

白羊：切勿一時興起而亂來，越安穩越好

雙魚：有花錢的衝動，就算破財也很享受

健康注意↓

射手：注意消化系統可能出狀況

魔羯：太多慮而妨礙睡眠，當心影響健康

(中時電子報)