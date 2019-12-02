有「國師」稱號的星座專家唐綺陽來講一周星座運勢，她指出木星周二移動進魔羯，新局面開啟。木魔羯則鼓勵「名人、有地位者、耆老、專業人士」發揮力量，只要有德或者有能，都能感受到「無法推卸的責任在催逼」，也就是說出頭、被拱的時間到了！
水星天蠍最後衝刺，可能爆出與金錢、富豪、權貴、掌權者、黑暗權勢或秘密交易有關的新聞，且海王順行後各種「秘料」大公開，暗中手法各式各樣，令人瞠目，不斷刷新認知與三觀。
唐綺陽特別指出，水星天蠍最後衝刺期間讓人容易將內心話說出來，也是療癒的好時機，把問題開誠佈公的提出，會比藏在心裡好。
木星的移動，與土星、冥王星相呼應，將過去兩三年的壓力，做個結算、驗收，努力的人會帶來機會。「機會、貴人、支援」將以「詭異、不可想像的方式」出現。金星、木星、土星、冥王星皆在魔羯，魔羯座展現成果，成為大家關注的焦點。
重要星象：太陽在射手，木星移動進魔羯，水星天蠍最後衝刺。
工作注意↓
雙子：應循規蹈矩，避免不當的創意亂了陣腳
處女：欲速則不達，按照步驟來比較安全
天秤：拿出氣勢及主見，會讓事情更順利
水瓶：互相協調及搭配，不要自行其事
桃花注意↓
金牛：小心講話太實在，阻斷桃花
巨蟹：注意不當的誘惑，小心飛蛾撲火
獅子：面對各種誘惑的出現，要好好想一下
天蠍：鑽牛角尖，裹足不前很可惜
財運注意↓
白羊：切勿一時興起而亂來，越安穩越好
雙魚：有花錢的衝動，就算破財也很享受
健康注意↓
射手：注意消化系統可能出狀況
魔羯：太多慮而妨礙睡眠，當心影響健康
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。