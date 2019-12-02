單親家庭長大的張家瑋，兒時陪著媽媽擺攤賣麵，念書時開始半工半讀，養成她精打細算的性格。3年前媽媽過世，張家瑋花了好長一段時間整理心情，告訴自己「要好好生活」，開始願意寵愛自己，「我會買些CP值高的香氛或沐浴用品，好好打扮自己，工作才有戰鬥力。」

正在趕拍八點檔《多情城市》的張家瑋，下戲後，習慣在車上放空一下，這時她會把香氛物放在出風口，讓車內充滿香味。但張家瑋笑說：「因為買錯尺寸，擴香無法掛在出風口，只好手動處理。」到家時，她也會往車裡噴些芳香噴霧，這樣隔天一開車門，就有香味迎接她。

在《多情城市》中飾演千金小姐的張家瑋，有許多時尚造型。（圖／翻攝自民視）

單身期間 禁用擴香

熱愛香味的張家瑋，連洗澡也喜歡用有香味的沐浴膠和磨砂膏。她的第一罐知名品牌沐浴膠，是朋友贈送的，注重包裝的她，覺得玻璃瓶身擺在浴室也很好看，「沐浴膠和磨砂膏雖然不便宜，但可以用很久，是物超所值的單品。」此外，張家瑋還買了浴缸架，洗澡前會把東西都擺好，「這也是一種生活情趣。」

節儉的張家瑋笑說，雖然房間裡有香氛水氧機和擴香瓶，但有不同的用途，「有男朋友的時候，希望房間隨時香香的，所以會用擴香，但是很花錢，現在我單身，只用水氧機，需要的時候再打開就好。」

精打細算的張家瑋，買東西一定選擇CP值高的。（圖／張祐銘攝）

化妝工具 一用十年

對於彩妝用品，張家瑋也捨不得多花錢，一支一百五十元的睫毛夾，竟用了超過十年，她更大力稱讚：「這真的超好用的！」天生長睫毛的她，最注重睫毛的捲翹度，所以也會自己燙睫毛。她還大方分享一招省錢祕技：「燒過的鐵筷也可以用來燙睫毛喔！」

張家瑋的化妝包裡一定有睫毛夾，因為她覺得眼睛有神，整個人就會亮起來。（圖／張祐銘攝）

因為媽媽很愛漂亮，張家瑋從小就有樣學樣，喜歡偷戴媽媽的耳環和項鍊，也會拿媽媽的彩妝品偷偷化妝，「小學上課前，媽媽會幫我梳公主頭，再綁大紅色的蝴蝶結，就像公主一樣。」說起與媽媽的回憶，張家瑋笑得很甜，「雖然每天為了綁頭髮都要早起，但是小時候不綁頭髮我是不出門的。」至今她仍認為，好好打扮自己，是把工作做好的最大動力。

因為媽媽愛漂亮，張家瑋從小就偷學媽媽化妝。（圖／張祐銘攝）

時尚惡女 張家瑋

暱稱：瑋瑋

生日：11月9日

經紀公司：鳳凰藝能

出道：《大學生了沒》固定班底

作品：《廉政英雄》、《大時代》、《多情城市》等

場地提供：SABON專賣店、SHISEIDO資生堂國際櫃

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(中時電子報)