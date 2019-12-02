選戰倒數40天，國民黨總統參選人韓國瑜目前所有民調皆落後民進黨蔡英文。國民黨台北市議員游淑慧指出，韓被層出不窮的假資料或是抹黑傷害了，說韓又紅又笨。因此韓不管是繼續推出政策或是主動反擊蔡英文，都要把選戰主軸抓回自己手上，這會是致勝的關鍵。

游淑慧接受香港媒體《中評社》專訪時表示，韓國瑜呼籲支持者拒答民調電話的策略，是一招險棋。但非典型打法有時會讓選情產生奇妙變化。而未來韓要做的事，就是把選戰主軸抓回自己手上，不管是繼續推政策或是主動出擊打蔡英文，韓去年能贏高雄市長選戰，就是韓一路主導選戰議題，這很重要。

游淑慧表示，韓國瑜本來的步驟是談政策，希望和蔡英文辯論，但民進黨根本不裡，每天抹黑抹紅，例如豪宅案、共諜案、砂石案，這樣韓會受傷以外，台灣民主跟選舉也會受傷。游淑慧說，去年選舉民進黨大敗，是因大家過去3年生活不滿意。但今年完全沒有改變，為何大家今年卻支持蔡英文，敢說不是這些抹黑而動搖嗎？

(中時電子報)