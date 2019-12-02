農委會今年五月正式宣布開放試辦農業移工，看似對症下藥解決台灣農業人口老齡化和缺工等難題，卻爆出我方竟還未與人力輸出國越南和印尼簽訂合作細節，就公告引進移工，挨批是「選前大騙票」。

CTWANT》選前大騙票！農業移工4月上路 越南印尼根本沒同意

台灣農業的缺工問題由來已久，政府除了整合國內勞動力，今年上半年終於通過引進農業移工相關法規，由農委會負責執行「臺印尼青農實習計畫」、「農業外勞外展農務服務」以及「乳牛飼育業開放外籍移工」三項計畫，正式引進外籍人力補實台灣農業勞動力。

不過，中華民國農會總幹事張永成今年十月前往越南、印尼接洽農業移工事宜時赫然發現，我國主要移工輸出國家印尼和越南還未答應與我國簽署農業移工合作契約，張永成直呼：「國外還沒同意輸出，我們政府卻公告可以從這些國家輸入農業勞工，簡直太奇怪！」

中華民國農會總幹事張永成今年10月前往越南、印尼接洽農業移工事宜時，發現政府尚未與主要移工輸出國家簽署相關合約細節。（圖／報系資料庫）

張永成說，其實越南和印尼都很有誠意想要與台灣合作勞力輸出，除了原來人力輸出台灣的比例就高，也認同來台移工的所得和福利，唯獨對輸出農業移工外勞仍有疑慮，包括像是「派遣」性質的勞工權益及基本工資等問題。

「印尼、越南與我國還沒確定合作意向的勞動契約簽署，因此對方還沒同意輸出農業移工，現在只有泰國同意輸出農業移工，來台從事農務工作。」張永成指出，今年政府公告實施的農業移工雖然還在試辦階段，也應待雙方談妥細節後再發布政策。

對此，農委會輔導處農業人力發展辦公室執行秘書蔡佩君反駁，我國與移工輸出國家像印尼、泰國、越南以及菲律賓都有簽訂勞動契約，但因部分移工輸出國家對我國農業不了解，有意重新修訂細節，目前尚在擬定。

蔡佩君進一步說明，由於外籍移工今年剛新開放農業項目，有國家提出修訂細節，像是來回機票由我國支出、住宿不能扣薪等要求，將造成農業移工的規則與其他產業不同，為了保護農民免於成本增加，希望與他國協調農業移工與其他產業一致的規範。

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(中時電子報)