新北市淡水區接連出現惡煞砸店、大龍炮滋事等情況，連鄰近的三芝都受其戾氣影響。本刊調查，之所以治安事件不斷，是因被稱為「百威龍炮幫」的新興幫派在當地橫行，囂張挑釁公權力，而新北市長侯友宜出身警職，上任後還喊出「安居三箭」以穩定治安，不肖分子行為等同挑戰侯友宜底線。

CTWANT》「百威龍炮」幫狂炸店 淡水餐廳淪惡霸提款機

據了解，「百威龍炮幫」由當地高姓角頭領導．今年6月，三芝福成宮舉行媽祖遶境，高男曾安排小弟滋事，假藉路線改變為由而攻擊迎神隊伍，還衝進廟宇中見人就打，此事讓新北市長侯友宜震怒，下令撤換淡水分局長，剛上任2個月的陳良德因而倒台，而高男行徑也更為囂張。

高男小弟假藉不滿陣頭路線改變滋事，連現場員警都難以阻止。（圖／翻攝畫面）

不只淡水地區治安亮紅燈，鄰近的三芝也受到暴戾之氣影響。從6月的遶境後，高男便意識到當地警力不足，三芝地方角頭於近日出獄，高男想與該角頭合夥做生意，又有外來人士想搶地盤，三芝頓時成為兵家必爭之地，許多外地人士紛紛到此插足。

市議員鄭宇恩表示，近日的確不斷接獲民眾投訴，指路邊和公園都見到許多年輕男女聚眾喧譁，改造摩托車的聲音讓人夜不能眠，這些人離開後還會留下大量菸蒂與檳榔渣，她也因此多次請淡水警分局協助，警方雖配合加強巡邏，但她更擔心三芝學子受到戕害。

鄭宇恩說，三芝過去是個依山傍海的美麗鄉鎮，學生也在單純的氛圍下唸書成長，但國中生是最容易被同儕影響的年紀，若此時遭居心叵測人士帶入歧途，後果將不堪設想。

新北市長侯友宜出身警職，上任後積極整頓轄內治安，推出安居三箭並喊出「犯罪零容忍」口號，淡水分局卻接連出包，如今又爆出幫派橫行擾亂民眾安寧，民眾只盼警方能強力執法，別讓不法分子繼續逍遙法外。

淡水警分局表示，三芝遶境滋事的幫派與砸店惡煞確實是同一夥人，但否認與放大龍炮者相關，自從22日到25日加強掃蕩後，現已沒看到龍炮鬧事行為發生，警方目前正積極蒐證，將盡快將補法分子繩之以法。

因宮廟遶境變成大亂鬥，時任淡水分局長陳良德慘遭拔官，上任2個月就下台。（圖／翻攝畫面）

延伸閱讀

(中時電子報)