本季只要波普得分，湖人就贏的「波普魔咒」終於宣告破滅！獨行俠2日靠著第3節狂掃35分，且只讓地主湖人只拿17分的優異攻守表現，最後以114比100爆冷擊退湖人，也終結湖人10連勝，獨行俠目前13勝6敗，跟火箭並列西區第4。

原本打完上半場，湖人還以62比59領先，沒想到第3節整個情勢大逆轉，獨行俠靠著東契奇單節16分、5助攻與4籃板領軍，竟打出誇張28比5猛攻，打完前3節，反以94比79大幅領先，來到末節，更把領先差距擴大到20分以上。

儘管湖人總教練佛格不願輕易放棄，末節仍然放上詹姆斯、安東尼戴維斯兩大主力在場上努力追分，可惜雙方差距始終無法縮小，佛格只好在最後3分10秒喊出暫停，順勢換上替補耗光剩下的垃圾時間，湖人此役可說輸得相當難看。

東契奇無疑是2日獨行俠爆冷擊退湖人的頭號功臣，他拿27分、10助攻與9籃板的準大三元演出，萊特替補貢獻17分、9助攻、5籃板及4助攻，波爾金吉斯、鮑威爾與賈斯丁傑克生各拿15分，獨行俠本季確實成為西區的大黑馬球隊。

安東尼戴維斯替湖人拿下27分、10籃板，詹姆斯也有25分、9籃板、8助攻與4抄截，卻發生6失誤，卡魯索10分，可惜湖人全隊就只有3人得分上雙，也讓兩大球星苦無支援火力，前役腳踝輕微扭傷的庫茲馬投8中1、僅拿4分。

(中時 )