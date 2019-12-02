華為副董事長兼首席財務官孟晚舟被稱為美中貿易戰的代表人物，但對創辦人兼執行長任正非來說，她是「受苦受難」，值得讚譽的女兒。
據CNN新聞網1日報導，他在接受專訪時說，「她該為遭遇這狀況感到驕傲，在倆國相爭之際，她成了談判籌碼。」
1年前，加拿大在美國要求下羈押了孟晚舟，至今她仍軟禁於溫哥華家中，等待出席引渡美國的聽證會。她和華為被美國聯邦法院起訴的主要罪名包括銀行與電信詐欺、竊取商業機密，以及妨礙司法等。不過，孟晚舟和華為否認了所有的指控。
(中時電子報)
華為副董事長兼首席財務官孟晚舟被稱為美中貿易戰的代表人物，但對創辦人兼執行長任正非來說，她是「受苦受難」，值得讚譽的女兒。
據CNN新聞網1日報導，他在接受專訪時說，「她該為遭遇這狀況感到驕傲，在倆國相爭之際，她成了談判籌碼。」
1年前，加拿大在美國要求下羈押了孟晚舟，至今她仍軟禁於溫哥華家中，等待出席引渡美國的聽證會。她和華為被美國聯邦法院起訴的主要罪名包括銀行與電信詐欺、竊取商業機密，以及妨礙司法等。不過，孟晚舟和華為否認了所有的指控。
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