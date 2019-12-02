民進黨高雄市議員陳致中曾在3月時指控高雄市長韓國瑜，訪港澳時進出中聯辦(中國大陸中央政府駐香港聯絡辦公室)，涉及外患罪。但高分檢昨正式簽結，認定是查無不法、不實控告。昨深夜韓國瑜發文稱，這不只證明」他沒支持一國兩制」，也進一步認證實「反對一國兩制不是民進黨的專利，中華民國是擁有主權的國家」。

韓國瑜昨(1日)在臉書發文，全文如下：為了讓高雄走出台灣、迎向世界，我在去年底就任後，就帶領高雄市府官員、市議員陸續前往美國、澳門、大陸、香港以及東南亞國家等地進行拜訪，積極推銷高雄。我一直本著初心，希望讓貨出得去，人進得來，讓世界看見高雄。

今年前10個月，我們高雄農產品出口額已經達到過去兩年的三倍，這是所有農民朋友們的辛勞努力所致，我同時也要感謝主管業務吳芳銘局長的積極推動與協助。未來，我希望不只是高雄，全台灣都能夠貨出去、人進來，讓世界看見台灣。

我再次呼籲「所有參選人應該回歸政策論述，拿出真心實意為人民謀福利，為臺灣未來的經濟、教育、外交和社會發展做出努力，而不是用廉價的抹黑抹紅手段來增加選票，不但扭曲事實，同時也扭曲了台灣的未來。

「反對一國兩制不是民進黨的專利，中華民國是擁有主權的國家」，在我們堅持自由民主的主軸下，「今日香港，明日台灣」是絕對不可能發生的。所以，我以手覆心再說一遍，我支持中華民國，反對一國兩制，為了中華民國，我不怕粉身碎骨，這是我的信念、是我一生的堅持。

並標記，「聰明的政府幫人民找出路」、「愚蠢的政客發芒果乾恐嚇人民」。

(中時電子報)