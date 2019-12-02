新光醫院宿舍驚傳女員工墜樓 爆頭身亡 07:452019/12/02 中時電子報 張國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市新光醫院醫護人員宿舍昨晚傳出一名20多歲女員工墜樓身亡。（非事發示意圖／中時資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市位於士林區新光醫院的醫護人員宿舍，昨(1日)晚上約九時驚傳一名女子墜樓，因頭部破裂，全身多處骨折，當場失去呼吸心跳身亡，現場未留遺書。 警方調查後表示，墜樓女子20多歲熊姓女子，是從新光醫院醫護人員宿舍7樓墜落，經士林警分局鑑識人員現場調查為單純墜樓，未發現有外力介入，仍在釐清墜樓是意外或輕生。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時電子報) #現場 #新光 #醫院 #宿舍 #墜樓 #頭骨 #破裂 #骨折 #心跳 #意外 #輕生 也許您會感興趣 推薦閱讀 三重女不明原因墜樓 送醫急救 11:442019/11/28 社會 新光癌症篩檢 受驗者平均18人有1人罹癌 13:032019/11/28 生活 台大徐州路學生宿舍 驚傳男子墜樓 16:192019/11/28 社會 台灣虎航全線699元起 高雄旅展現場購票再9折 16:312019/11/28 財經 20歲台大男生 徐州宿舍墜樓不治 18:152019/11/28 社會 Upbit驚傳5千萬美元以太幣失竊 22:472019/11/28 財經 18歲荷蘭女模大馬裸體墜樓亡 謀殺案重啟調查 08:062019/11/29 國際 妙齡女模一絲不掛全裸墜樓慘死 家屬上訴重啟調查 00:362019/11/30 社會 三重晨間翻車事故釀一傷 10:422019/11/30 社會 墜樓遭鋼筋刺穿身體 少年奇蹟存活 18:402019/11/30 日常 社會熱門新聞 【以炮換酒4】才剛搞掉分局長 龍炮幫挑釁侯友宜 - 社會 菜鳥女檢醫院咆哮「檢察官名片沒用？」 送檢審會處分 - 社會 新光醫院宿舍驚傳女員工墜樓 爆頭身亡 - 社會 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 辣妹日光浴「開腿曬鮑」 網評：迪化街很多 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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