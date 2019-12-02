台北市位於士林區新光醫院的醫護人員宿舍，昨(1日)晚上約九時驚傳一名女子墜樓，因頭部破裂，全身多處骨折，當場失去呼吸心跳身亡，現場未留遺書。

警方調查後表示，墜樓女子20多歲熊姓女子，是從新光醫院醫護人員宿舍7樓墜落，經士林警分局鑑識人員現場調查為單純墜樓，未發現有外力介入，仍在釐清墜樓是意外或輕生。

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