「魔獸」霍華(Dwight Howard)本季在湖人找回球感，可望一掃近幾年受到的屈辱。「我先學了8年的魔法(魔術隊)，飛到拉拉島(洛杉磯湖人)，學會如何製造火箭，然後與老鷹一同飛翔，被黃蜂螫咬，最後我終於當上了一名巫師！」這是他去年夏天加盟巫師的記者會上說的，然而他在華盛頓嚐到的只是更多的屈辱。

霍華對美媒The Athletic說：「我不知道自己會被賣，但我預先做好心理準備。後來我接到電話，我猜他們已經賣了我才打給我。果不其然，我被賣了。我完全無能為力。」

上季霍華因傷只打9場，今年4月他行使球員選項，把合約延長一季(560萬美元)。沒想到巫師連這樣也不肯，7月初就把他賣到灰熊，事前也懶得告訴他。到灰熊1個多月，灰熊乾脆結帳請他走人。還好老東家湖人以底薪(非保障合約)收留他。

在主將詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)領軍下，湖人的防守評比從上季第12竄升到聯盟第2，霍華終於找到自己的位置，投籃命中率亦提升到75%。《華盛頓郵報》不禁感嘆：「這才是巫師當初想買的那個霍華。」其實霍華還比詹姆斯小1歲，詹姆斯這年紀仍像怪物一樣，霍華也不該認輸。對於霍華來說，在湖人繳出好表現，就是對巫師、灰熊最好的復仇了。

(中時電子報)