魅力無窮的小提琴天后慕特日前旋風訪台，為觀眾帶來充實的音樂饗宴，不只在北高兩地演奏，還特別舉辦見面會，與青年學子分享演奏心法，她表示，「拉琴是為自己，不該討好任何人，做好自己，就能影響他人，甚至發揮社會影響力。」

慕特表示，音樂是她人生中所遇過最好的事情，「我有愛音樂的爸媽，讓我和哥哥從小就活在音樂裡，我5歲就愛上小提琴，越學越喜歡，後來能演奏美好聲響、和觀眾發生連結時，這讓人興奮和激動。」

年近60歲的慕特活力滿點，忙於演奏事業，也成立基金會，為年輕音樂家創造機會。她是樂壇的「天之驕女」、樂迷口中的「女神」，同時也是育有一雙兒女的「辣媽」，和青少年對談，幽默、風趣且循循善誘，額外有股親切感，讓現場笑聲不斷。

有觀眾詢問，有朋友因音樂比賽受挫而失去信心，這該如何是好？慕特以法國作曲家拉威爾說的話為例，「拉威爾曾說：比賽應是馬兒做的事，而不是音樂家。我很認同，所以我人生只當過一次比賽評審，之後就不當評審了。」

慕特表示，失敗沒什麼大不了，「看看梵谷，或任何名留青史的藝術家，他們的成就斐然，在當下並不一定被認同。」慕特解釋，「被貶低或是不被讚賞都很正常，是身而為人的一部分，也是身為演奏者的必經歷程。 」

慕特鼓勵青年學子，如果愛音樂，就更該專注在對音樂的熱忱上，「不是每個人都得為觀眾演奏，為自己演奏吧，別迷失在取悅評審、或是討好某個樂評人的想法裡，設法找到音樂和自己的連結，回歸本心、探索靈魂，千萬別失去信心，特別是女性們。」

慕特表示，學音樂是一輩子的事情，比琴藝更重要的事，是如何成為一個「人」，「音樂離不開人，我相信我們如何待人接物，懂不懂得尊重別人，這些選擇和特質，都會反映在音樂演奏裡。」

(中時 )