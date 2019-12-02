中央政法委下屬的微信公眾號《長安劍》1日深夜刊文，指近日媒體連續報導李亨利、李孟居倍逮補等2則消息，新聞稿長度雖然短小，但分量卻很重，顯示政府欲藉此強調大陸有維護國家安全的決心和能力；越是遇到阻力，越要保持定力；國家安全，是人民福祉的最根本保障。

一、11月26日，貝里斯籍人員李亨利，因涉嫌資助危害國家安全犯罪活動罪，被廣州市國家安全局依法逮捕。李亨利在大陸居住經商，長期向在美敵對組織骨幹提供經費，資助境外敵對組織和人員危害我國家安全，支持「反中亂港」活動，配合外部勢力插手香港事務。

二、10月31日，台灣居民李孟居因涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪，被深圳市國家安全局依法逮捕。李孟居係「台獨」組織骨幹分子，今年8月赴香港參與支持「反中亂港」活動，並潛入境內刺探軍事秘密。

貝里斯，可能很多人聽都沒聽說過這個中美洲國家，它是台灣為數不多的幾個所謂「邦交國」之一。當「貝里斯」、「台獨」、「美敵對組織」、「反中亂港」幾個關鍵字集中在這2則短小的消息中，品出其中的味道，並不難。

文章稱，第一，大陸有維護國家安全的決心和能力。大陸有不容踐踏的原則和底線，有忠誠守衛這片熱土的隊伍，更有足以懲治各種危害國家安全行為的健全法治。

香港修例風波中，無論是美西方外部勢力也好，台灣分裂勢力也罷，興風作浪、渾水摸魚已成「公開的秘密」。明面上，美國一些政客罔顧事實公開為香港暴徒站台，公布涉港法案，赤裸裸地干涉香港內部事務，台灣民進黨當局更是瘋狂消費香港的動蕩，製造兩岸對立，露骨地撈取選舉利益。暗地裡，更有像李亨利、李孟居這樣的人，刺探情報、為危害大陸國家安全的犯罪提供資金，從事著「反中亂港」活動，嚴重威脅著大陸國家安全。

對香港局勢，中共總書記習近平用三個「堅定不移」表明了大陸的嚴正立場：大陸政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

這次兩個涉嫌危害大陸國家安全犯罪的嫌疑人被依法逮捕，無疑是對這一立場的再次重申。

文章稱，第二，越是遇到阻力，越要保持定力。一直以來，一些勢力總是通過種種手段，企圖延緩中華民族偉大復興的進程，有的在明，有的在暗。

此時此刻的這兩起案件再次提醒大陸，大陸的發展順風順水時，也許很多人會忽略這個現實，而當大陸的發展遇到溝壑坎坷，那些危害國家安全的行為就會凸顯出來。在國際上，一些國家視大陸的崛起為威脅，把大陸的發展當成洪水猛獸；對於一些分裂勢力，大陸每強大一分，他們就離「獨立」的痴心妄想更遠一步。正因如此，大陸越是接近奮鬥目標，就越可能面臨更大的風險和阻力。

文章稱，歷史的十字路口，層出不窮的挑戰如驚濤拍岸，一個政黨、一個國家、一個民族如何才能立於不敗之地？答案就在習近平總書記高頻率反復強調的「戰略定力」四個字上。在國內，握緊改革與開放兩柄利器不放鬆，在國際，走好和平與發展的道路不動搖，才能為應對重大挑戰、抵御重大風險、克服重大阻力、解決重大矛盾，提供源源不斷的動力。

保持戰略定力，做好自己的事，「猝然臨之而不驚，無故加之而不怒」，無論風吹雨打，大陸始終是自信、開放、與世界各國攜手共進的大陸。

第三，國家安全，是人民福祉的最根本保障。「國泰民安」四個字，為什麼經常出現在年畫、春聯上？因為這是老百姓最基本、最普遍的願望。

這兩起案件，再次為大陸敲響了國家安全的警鐘：千里之堤潰於蟻穴，古今中外興亡交替，莫不一再印證「利莫大於治，害莫大於亂」的古訓。直到今天，一些國家和地區仍深陷戰火與動蕩，人民遭受巨大的苦難，一個個帶著血淚的現實告訴世人，沒有安全的基礎、穩定的環境，什麼都搞不成，什麼都做不到。

習近平總書記強調，「國家安全是頭等大事」。中國共產黨十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央提出總體國家安全觀，從成立中央國家安全委員會，建立集中統一、高效權威的國家安全體制；到制定《國家安全法》，加快推進國家安全法治建設；再到明確國家安全戰略方針和總體部署，一系列重大創新舉措陸續出台，都是為了把這個「頭等大事」的根基鑄得更加堅實。

(中時 )