國民黨總統參選人韓國瑜昨回防高雄，前進「綠到出汁」的小港、三民等選區，人氣爆棚，令許多支持者振奮。然而，韓民調雖落後，但基層對韓的支持熱度高漲，仍能與總統蔡英文一搏。

韓國瑜昨在高雄有8個輔選行程，從最北邊的阿蓮跑到最南端的小港，韓國瑜首站就搏感情問鄉親，「大家好不好，我好想念大家」。對於傾聽之旅，韓國瑜表示內心有很多感慨及感動，並認為台灣政治能像天空一樣單純乾淨。此外，他說，跟觀光業、中小企業、青年、身心障礙、農漁民等族群座談，大家都過得很苦，這讓他感到害怕，也讓人非常擔心，因此台灣一定要改變。據《中評社》報導，這次總統大選，韓明顯處於下風，但氛圍詭異，誰勝誰負還很難說。

該報導認為，蔡看好度明顯高於韓，但蔡民調領先並不是因為執政成績，而是靠外部因素加持，近期操作王立強事件，也顯示出自信不足。反觀韓選情看似不樂觀，但所到之處仍引來大批人潮，該評論認為，韓聲勢未降，仍有望與蔡一搏。

(中時電子報)