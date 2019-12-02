受到大陸冷氣團影響，今天、周二(12/3)中部以北、東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。降雨方面，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。氣象局預估此波大陸冷氣團最冷時間是在今天晚上至明天清晨，北台灣低溫下探12、13度。周三開始，北免颱風的水氣移入，全台下雨到周五，且周四、五北台灣整天有噢，還會出現較大雨勢。

氣象局指出，「北冕」颱風朝菲律賓前進，預計周三(12/4)進入南海，其外圍中層水氣北上間接影響臺灣的天氣，因此周三至周五全台感覺均較濕冷，溫度在15~19度左右，周三除了北部、東半部有短暫雨外，中南部平地也有局部短暫雨。周四、周五尤其是北台灣的降雨時間較長，還有局部較大雨勢，其他地區也有短暫雨，這兩天３０００公尺以上高山亦有下雪的可能。

周六、周日東北季風持續影響，北台灣天氣較涼，約15~20度，其他地區早晚也涼。水氣稍減，北部及東半部仍有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

中視新聞

(中時電子報)