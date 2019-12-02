國光國小表演項目有大會操、大會舞、鼓藝社及扯鈴表演，贏得熱烈掌聲。（國光國小提供／盧金足台中傳真）

運動會焦點是突破「蟲」圍的比賽活動，藍、綠、橘、黃、紅五隻毛毛蟲競走比賽。（國光國小提供／盧金足台中傳真）

台中市國光國小舉辦一場別具特色的體育盛會，將學年度總體課程計畫規劃多元形式的體育活動，從競賽項目設計、海報製作、特教體驗及趣味競賽，融入各領域課程教學與體驗，結合108課綱「自發、互動、共好」核心理念，落實科科等值，每個孩子都是課程學習主角，學校與社區民眾完成一場健康又有活力的交流。

國光國小校長趙祝凌表示，國光國小重視學生強健體格的鍛練，每年運動大會是平日體育教學成果的展現，學生參與比賽，鼓勵每個孩子盡情發揮所長，學習運動精神與比賽規則，期許每個孩子向各項最佳紀錄保持者挑戰。

開幕式在各年級創意進場後展開，學生團隊經過司令台時洋溢著燦爛的笑容，個個精神抖擻充滿自信；家長會、教育發展基金會、教育志工隊及校友會也不遑多讓，在幼童軍前導下，鄭菲菲會長、陳英任董事長、林郁芳隊長及林香妙理事長率領支援團隊繞場一周進入會場，全校親師生報以熱烈掌聲。

國光國小表演項目有大會操、大會舞、鼓藝社及扯鈴表演，節奏明快的音樂響起，小朋友們使盡全力扭腰擺臀，活力十足，家長們拿起手機、相機為孩子拍照留念。

運動會焦點是突破「蟲」圍的比賽活動，藍、綠、橘、黃、紅五隻毛毛蟲競走比賽，有全體教職員工、家長會、教育志工、校友及社區民眾組隊參加，每隊10人，這項活動考驗同隊伙伴腳上功夫以及肢體協調，其中，有的隊伍左右腳不協調無法前進甚至摔倒，不影響競賽熱情，親師生嗨翻天。

運動會還舉行各學年40、60、100、200公尺分組比賽，出現幼兒園小朋友跑到別人的跑道，有家長忘我的陪孩子起跑，重頭戲是緊張又刺激的大隊接力，選手們個個奮力向前衝，像隻飛躍的羚羊迅速衝向目標，為班級爭取最好的成績。

這場體育盛會社區民眾及家長熱烈參與，學生經由比賽培養勝不驕、敗不餒的運動家精神，校園與社區充分融合，學生、老師與社區民眾從運動會，見出老師及學生對運動會的投入與用心，也完成一場校園攜手社區展現力與美的效果。

(中時 )