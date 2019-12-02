氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今、明兩天北台灣轉冷，今晚、明晨氣溫降至最低、北台灣空曠平地約可降至12至13度，要注意保暖。背風面受影響較小，中南部氣溫略降，仍為晴朗穩定、白天舒適微涼、早晚冷的天氣。

吳德榮表示，據昨晚8時歐洲中期預報中心模式模擬顯示，「大陸冷氣團」南下，今(2)日上午北部、東半部有局部短暫雨；下午起至明日漸轉乾，北部平地好轉，北海岸、北部山區及東半部仍有局部零星降雨的機率。

吳德榮也說，中央氣象局今日2時「路徑潛勢預測圖」顯示，中颱「北冕」向西朝菲律賓前進；明日穿過菲律賓中部登陸受地形破壞，進入南海，又遇強「垂直風切」，強度持續減弱。4日強「垂直風切」將其水氣往台灣輸送(右圖)，各地雲量漸增，降雨愈晚愈明顯；5、6日水氣籠罩全台，除了使迎風面及山區降雨量大增，冬季很少降雨的中南部、也有明顯降雨；儘管週三、四冷空氣已略減弱；各地因日夜溫差小，全台仍感整天「濕涼微冷又多雨」。

吳德榮提及，周五另一波強冷空氣南下，氣溫再降，周六漸轉乾冷；周日白天起冷空氣減弱、氣溫逐漸回升。

(中時 )