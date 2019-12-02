10月28日傍晚，一名家住屏東的葉姓虛擬貨幣玩家，透過網路與虛擬貨幣賣家敲定一筆50萬泰達幣，市值達1500萬的買賣，葉男用背包、行李箱裝著1500萬現金和賣家約定高鐵台南站面交，未料一上車卻被推下車、裝有現金的背包跟行李箱都被劫走，葉男為了保護現鈔還被拖行十餘公尺，過程不到2分鐘，警方日前逮捕吳姓等4名涉案人，但4嫌否認犯行，甚至不願吐出贓款下落，至今仍堅稱拿到的是「一堆白紙」，警方懷疑幕後另有藏鏡人指揮，目前仍在追查贓款下落。

離奇的是，4嫌犯都承認有行搶，不過卻異口同聲的表示是接到「命令」後去執行，贓款贓款並不是他們經手，甚至裝傻表示「不知道行李箱有1000多萬」，完全違背常理，讓警方覺得全案疑雲重重。

一名葉姓虛擬貨幣玩家，攜帶1500萬與客戶交易時疑遭設局搶劫，4名嫌犯落網後卻供稱沒搶到錢，也不知贓款下落，警方正追查幕後藏鏡人。(中時資料庫)

葉姓男子在高鐵遭搶1500萬畫面曝光。(翻攝畫面/曹婷婷台南傳真)

警方也發現，嫌犯用來做案的黑色賓士車車牌為失竊車牌，整個犯案過程縝密，顯示幕後藏鏡人深知葉姓買家實力，不排除是大咖同道中人。

嫌犯在警訊時，甚至都供稱，沒有不知道搶到的是錢，全部都是一堆白紙，離譜且一致的說詞讓警方深覺不可思議，因此認為幕後勢必有高人指點策畫，仍在追查相關人士釐清案情。

(中時電子報)