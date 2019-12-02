〈玖尹Royal Joying Soire'e〉餐廳的設計風格，標榜「重建時尚港澳殖民風」，強調探索東西方建築風格與建材融合。（圖／姚舜）

〈玖尹Royal Joying Soire'e〉餐廳的B1是一酒吧，入夜會提供現場演奏服務。（圖／姚舜)

〈玖尹Royal Joying Soire'e〉餐廳LED互動藝術裝置牆，是由國際知名新媒體藝術家林俊廷操刀設計。（圖／姚舜）

〈玖尹〉開幕後從上午7點半開始提供早茶服務，並由台灣〈添好運〉前行政主廚李一龍率廚藝團隊現點現做各式精緻港點。（圖／姚舜）

〈玖尹〉的港點與餐食都作的精緻秀雅，圖為〈富山雪山一口黑豚叉燒包〉。（圖／姚舜）

〈玖尹〉的有些菜餚會用到西方高檔食材升華客人的味覺體驗，如〈鵝肝鮮貝鑲藕餅〉就用到了鮭魚卵和鵝肝慕斯與香煎干貝搭配。（圖／姚舜）

〈玖尹〉的菜式或港點呈盤很講究，如由生磨杏仁茶、杏仁核桃湯丸 、手工杏仁餅，以及杏仁燕窩蛋撻組合的〈玖尹杏仁大四喜〉，呈盤就很華麗。（圖／姚舜）

〈黃燜湯金魚餃〉是完工用手工精心塑製的精品港點，形色搶眼號吸睛，風味與口感亦屬上乘。（圖／姚 舜）

〈XO醬波士頓龍蝦〉是以主廚特製的XO醬與鮮活現撈的波士頓龍蝦一起拌炒入味，是非常獨特的作法。（圖／姚舜）

〈玖尹〉的精品港點〈西班牙火腿松露燒賣〉，用了西班牙火腿、松露，還有魚子為燒賣提味添香。（圖／姚舜）

〈法國黑松露流沙芝麻球〉外層黑色的糯米皮，是用松露醬加竹炭粉製成，上面點綴金箔做裝飾。（圖／姚舜）

〈法國黑松露流沙芝麻球〉內餡是鹹蛋黃製成的奶黃流沙餡，一口咬下會「爆漿」。（圖／姚舜）

〈香蔥蒜泥蒸粿仔〉是將粉粿捲起後先蒸後炸，並用爆炒蒜蓉醬提味，既是點心、也是熱炒，非常好吃。（圖／姚舜）

除精緻粵菜和精品港點外，〈玖尹〉菜單上亦可點到諸如〈蒜炙燒松阪肉〉等創意台菜。（圖／姚舜）

〈玖尹〉菜單上的〈櫻花蝦炒玉珍珠〉是高檔的炒飯，上桌時並搭配麵粉水煎成的網餅增加口感。（圖／姚舜）

花菜干是好吃的澎湖經典美味，在〈玖尹〉可以嘗到開胃下飯的〈五花爆炒花菜干〉。（圖／姚舜）

〈玖尹〉B1既是Lounge Bar，又兼具Bistro餐酒館功能，有專業調酒師調製各式創意調酒。（圖／姚舜）

〈玖尹Royal Joying Soire'e〉的粵菜請世界中餐名廚交流協會特邀專家顧問曾祺輝指導，精品港點則由港點名廚李一龍（左一）帶領由20位廚師組成團隊製作。（圖／姚舜）

〈玖尹〉B1的酒吧的調酒是由型男調酒師組成的團隊在現場調製。（圖／姚舜）

台北市出現了一家「超級餐廳」，為了搶攻高端精緻餐飲商機，挾在台北南京松江商圈伊通公園邊投資經營〈老爺．小花園〉的成功經驗之後，台灣五大家族「基隆顏家」第四代、老爺酒店集團董事顏瓊姿，又斥資近5000萬元在租下伊通街一地下1樓、地上3樓的店面開設〈玖尹Royal Joying Soiree〉餐廳，新餐廳並於本周起正式營運。

〈玖尹Royal Joying Soiree〉最大的特色與賣點是，集合了港式茶樓、精緻粵菜餐廳，以及西式餐酒館與Lounge Bar等多元餐飲業態，營業時間從早上7點半起一路持續至凌晨2點，橫跨早餐、午餐、午茶、晚餐和消夜5個餐期。過去外食餐飲市場從來沒有一個類似的餐廳，也沒有一家餐飲業者「膽敢」採這種模式經營。顏瓊姿卻認為，唯有創新才有活路，她想以「五星飯店餐飲街邊化」的概念，提供食饕不一樣的體驗。

〈玖尹Royal Joying Soiree Royal〉確是一家「很不一樣」的餐廳，舉凡自餐廳的命名、裝潢業態、營業時間，乃至於菜式商品，都內蘊了區隔市場、「與眾不同」的強烈企圖。

Royal，意味著老爺酒店的DNA，Joying在英文中指的是「歡樂」。Soiree則是法文，係指環境舒適、備有飲料與音樂的夜生活場域。而玖尹則是Joying之諧音，玖是美玉、尹是中國古時地方官名，餐廳的經營團隊藉此引申義為「美好餐飲之地」。

〈玖尹Royal Joying Soiree Royal〉餐廳（以下簡稱玖尹）下了重本裝潢設計，請到為多家台北米其林摘星餐廳設計的知名設計師Caroline Yang操刀，運用歐式線板、織物紋地磚、玻璃、鏽鏡、藤編，以及金色和栗色的皮料鋪陳，「重建時尚港澳殖民風」。

地下1樓長7公尺的吧檯是餐廳的另一亮點，〈玖尹〉欲傳達的是「酒吧不應只是餐廳的配件或附屬品」，而是「客人來此的另一目的」。所以餐廳請了專業的型男調酒師組成了調酒師團隊調製不同飲品，並隱約透露志在躋身《亞洲50大酒吧》的企圖。

顏瓊姿為了豐富〈玖尹〉的內涵，另外又請了請以現代科技詮釋古典藝術聞名國際的新媒體藝術家林俊廷，為餐廳設計了一名為〈芳華〉的LED互動裝置藝術牆，透過新媒體打造互動式的花鳥畫影像牆面，畫面隨著觀者的位置改變四季氣候，可見春暖花開到西風落葉等景象，花鳥影像也隨著互動感應有不同效果，並運用手機介面點觸互動，並將港式料理的風味特色轉化成詩意的畫面。欣賞者站遠處可觀看畫的總體氣勢，在近處則能玩味畫中隱藏的飲食細節。這樣「食」與「藝」的跨界結合，也將會是玖尹空間有別於坊間餐廳的另一賣點。

〈玖尹〉的餐飲團隊頗有來頭，顏瓊姿自澳門請了世界中餐名廚交流協會特邀專家顧問曾祺輝擔任餐廳的顧問，指導烹製精緻粵菜與創意中菜。另外並並由曾任台北君悅酒店等港點主廚、台灣〈添好運〉前行政主廚李一龍坐鎮，帶領由20位廚師組成的專業團隊為食客烹製精緻港點。團隊中並有資深台菜主廚，所以〈玖尹〉菜單上亦有好吃的台菜。

瞄準高端餐飲消費客群的〈玖尹〉，為傳遞與傳統有別的用餐體驗，除用餐環境與服務講究，由名廚設計的菜餚與港點也有意藉食材升級、細膩作功與精緻呈盤「攻頂」。

例如〈黃燜湯金魚餃〉、〈煙燻鴨胸鵝肝葡萄乾核桃酥〉、〈法國黑松露流沙芝麻球〉、〈香煎酪梨深坑腐皮卷〉、〈富士雪山一口黑豚叉燒包〉、〈多瑙河香芋松子天鵝酥〉，以及〈蟹籽紅米香脆龍蝦布拉腸粉〉等港點，除手路細膩、形色雅緻奇巧，不少還用到歐陸食材來增益風味與口感。

午、晚間菜單上的菜色，則匯集中式南北經典佳餚，除港式酒樓不可或缺的龍蝦、鮑魚、石斑等活水海鮮，還有其它諸如〈脆皮橙汁軟殼蟹〉、〈客家酸菜水煮魚〉、〈胡麻三杯走地雞〉等私房或創意功夫菜，濃淡兼備、豐儉由人，滿足不同口味偏好的消費者需求。

(工商 )