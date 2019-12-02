台北市出現了一家「超級餐廳」，為了搶攻高端精緻餐飲商機，挾在台北南京松江商圈伊通公園邊投資經營〈老爺．小花園〉的成功經驗之後，台灣五大家族「基隆顏家」第四代、老爺酒店集團董事顏瓊姿，又斥資近5000萬元在租下伊通街一地下1樓、地上3樓的店面開設〈玖尹Royal Joying Soiree〉餐廳，新餐廳並於本周起正式營運。
〈玖尹Royal Joying Soiree〉最大的特色與賣點是，集合了港式茶樓、精緻粵菜餐廳，以及西式餐酒館與Lounge Bar等多元餐飲業態，營業時間從早上7點半起一路持續至凌晨2點，橫跨早餐、午餐、午茶、晚餐和消夜5個餐期。過去外食餐飲市場從來沒有一個類似的餐廳，也沒有一家餐飲業者「膽敢」採這種模式經營。顏瓊姿卻認為，唯有創新才有活路，她想以「五星飯店餐飲街邊化」的概念，提供食饕不一樣的體驗。
〈玖尹Royal Joying Soiree Royal〉確是一家「很不一樣」的餐廳，舉凡自餐廳的命名、裝潢業態、營業時間，乃至於菜式商品，都內蘊了區隔市場、「與眾不同」的強烈企圖。
Royal，意味著老爺酒店的DNA，Joying在英文中指的是「歡樂」。Soiree則是法文，係指環境舒適、備有飲料與音樂的夜生活場域。而玖尹則是Joying之諧音，玖是美玉、尹是中國古時地方官名，餐廳的經營團隊藉此引申義為「美好餐飲之地」。
〈玖尹Royal Joying Soiree Royal〉餐廳（以下簡稱玖尹）下了重本裝潢設計，請到為多家台北米其林摘星餐廳設計的知名設計師Caroline Yang操刀，運用歐式線板、織物紋地磚、玻璃、鏽鏡、藤編，以及金色和栗色的皮料鋪陳，「重建時尚港澳殖民風」。
地下1樓長7公尺的吧檯是餐廳的另一亮點，〈玖尹〉欲傳達的是「酒吧不應只是餐廳的配件或附屬品」，而是「客人來此的另一目的」。所以餐廳請了專業的型男調酒師組成了調酒師團隊調製不同飲品，並隱約透露志在躋身《亞洲50大酒吧》的企圖。
顏瓊姿為了豐富〈玖尹〉的內涵，另外又請了請以現代科技詮釋古典藝術聞名國際的新媒體藝術家林俊廷，為餐廳設計了一名為〈芳華〉的LED互動裝置藝術牆，透過新媒體打造互動式的花鳥畫影像牆面，畫面隨著觀者的位置改變四季氣候，可見春暖花開到西風落葉等景象，花鳥影像也隨著互動感應有不同效果，並運用手機介面點觸互動，並將港式料理的風味特色轉化成詩意的畫面。欣賞者站遠處可觀看畫的總體氣勢，在近處則能玩味畫中隱藏的飲食細節。這樣「食」與「藝」的跨界結合，也將會是玖尹空間有別於坊間餐廳的另一賣點。
〈玖尹〉的餐飲團隊頗有來頭，顏瓊姿自澳門請了世界中餐名廚交流協會特邀專家顧問曾祺輝擔任餐廳的顧問，指導烹製精緻粵菜與創意中菜。另外並並由曾任台北君悅酒店等港點主廚、台灣〈添好運〉前行政主廚李一龍坐鎮，帶領由20位廚師組成的專業團隊為食客烹製精緻港點。團隊中並有資深台菜主廚，所以〈玖尹〉菜單上亦有好吃的台菜。
瞄準高端餐飲消費客群的〈玖尹〉，為傳遞與傳統有別的用餐體驗，除用餐環境與服務講究，由名廚設計的菜餚與港點也有意藉食材升級、細膩作功與精緻呈盤「攻頂」。
例如〈黃燜湯金魚餃〉、〈煙燻鴨胸鵝肝葡萄乾核桃酥〉、〈法國黑松露流沙芝麻球〉、〈香煎酪梨深坑腐皮卷〉、〈富士雪山一口黑豚叉燒包〉、〈多瑙河香芋松子天鵝酥〉，以及〈蟹籽紅米香脆龍蝦布拉腸粉〉等港點，除手路細膩、形色雅緻奇巧，不少還用到歐陸食材來增益風味與口感。
午、晚間菜單上的菜色，則匯集中式南北經典佳餚，除港式酒樓不可或缺的龍蝦、鮑魚、石斑等活水海鮮，還有其它諸如〈脆皮橙汁軟殼蟹〉、〈客家酸菜水煮魚〉、〈胡麻三杯走地雞〉等私房或創意功夫菜，濃淡兼備、豐儉由人，滿足不同口味偏好的消費者需求。
(工商 )
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