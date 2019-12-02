國民黨黨主席吳敦義日前主導中常會通過一份遭黨內外「千夫所指」的不分區名單，資深媒體人趙少康近日於談話性節目再談及國民黨立委選情，他還是相當氣憤，痛罵國民黨部分高層，只想著自己，更嗆吳敦義只想著，韓國瑜選上怎麼辦、選不上怎麼辦？整天只想這些東西，國民黨怎麼可能會勝選！

趙少康曾在上月(11月13日)在其所主持的網路政論節目《觀點》痛批，「從來沒看過這麼自私的黨主席，以前哪個黨主席像吳敦義這麼自私，也沒看過臉皮這麼厚的黨主席」。趙會這樣說是因為，列不分區第14名的吳敦義明確說過，立法院過半要57席，因此目標訂在60席，其中區域立委79席，國民黨朝向40席以上的目標前進；不分區立委34席，目標是達到14或15席以上。他要爭取立院院長寶座，盼能得到同志的鼓勵與支持。

趙少康昨(1)日在政治談話節目《Yahoo TV》的《鄉民來衝康》談論國民黨立委選情，他表示，搞政治、搞黨也好，不能這樣。趙引用《論語顏淵篇》「政者，正也，子帥以正，孰敢不正」。「當你是正的時候，大家知道你沒有私心，但不分區名單的那種順序排法」，「吳敦義是當大家都笨蛋嗎？吳敦義你不能集那個...我不好意思講，不要臉之大成嘛！」。

資深媒體人趙少康。(圖/截自Yahoo談話節目)

他也呼籲，國民黨這些袞袞諸公們，求名當求萬世名，計利當計天下利。計利不能只計自己的利，每個人都在盤算自己該怎麼辦，韓國瑜選上怎麼辦，選不上怎麼辦？整天只想這些東西，「你搞甚麼鬼啊」？

共同主持人尹乃菁也感慨地說，如果吳敦義他們是這樣的人的話，今天就不會把國民黨玩成這樣的局面了。

(中時電子報)