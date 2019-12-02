網友twyes於批踢踢發文所PO的對比圖。（圖片摘自批踢踢網站）

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

距離2020年大選只剩下40天，國民黨總統參選人韓國瑜1日回到岡山為黨籍高雄市立委參選人黃韻涵站台，現場擠滿許多支持者，可見韓流魅力依舊不退。不過，有網友放出一張把韓昨日和年在岡山造勢的對比照，許多看到照片的網友紛紛感嘆，今非昔比，不勝唏噓。

在去年的九合一大選，韓國瑜「三山造勢」的最終場選在岡山，人潮四面八方湧入，不到幾個小時，主辦方就宣布人數破十萬。現場更見大家人手一隻手機燈光點亮高雄的天空，匯流成巨大的韓流席捲全台。就在昨日，韓國瑜也回到當初的岡山，為候選人站台，但網友發現，整個氣勢已經都大不相同。

網友twyes於批踢踢發文表示，「韓國瑜昨在岡山造勢，幫同黨立委參選人站台，參加的人數比去年同地點造勢場合少很多」。另一網友gobidesert也在批踢踢PO出，韓國瑜去年和今年在岡山造勢的人潮俯視圖，該網友直言，昨日韓國瑜為候選人站台的地方和去年岡山造勢都是同個地方，「如果說去年有20000人，今天大概2000都不到吧」！

底下網友也紛紛表示，「去年有大喬出錢出人出力，今年沒有」、「去年真的滿驚人」、「這人數有點怪阿」、「得罪一堆人還想得支持」、「人比以前少很多了」，但也有網友認為，造勢和為候選人站台的活動性質不一樣，不能相提並論。也有網友指出，現在有很多小牙籤都在抓著韓國瑜的把柄，連人數都可以拿來做文章，這又不是大型造勢，這場只是立委總部成立大會！

(中時電子報)